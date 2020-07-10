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Российская газета

Пистолет-пулемет Дегтярева приняли на вооружение 85 лет назад

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Источник изображения: MKFI/wikimedia.org

9 июля 1935 года на вооружение РККА был принят пистолет-пулемет Дегтярева - ППД. Это был первый пистолет-пулемет Красной армии. В этом же году его стали производить на Ковровском заводе № 2. Конструктор - Василий Дегтярев.

Работы над созданием пистолетов-пулеметов начались еще в середине двадцатых годов прошлого столетия. В 1932 году представили несколько вариантов, а в последующие два года шли испытания 14 образцов 7,62-мм пистолетов-пулеметов, в том числе доработанные Токарева, Дегтярева и Коровина, а также вновь разработанные Прилуцкого и Колесникова. Наиболее удачными признали системы Дегтярева и Токарева. Но ППД оказался технологичнее и имел сравнительно невысокий темп стрельбы, что было выгодно для этого вида оружия.

ППД стали производить с 1935 года. Но по сути он оставался опытным образцом, на котором отрабатывались методики производства и применения нового оружия военными. Конструкторы продолжали его модернизировать.

Но уже через пять лет по инициативе Наркомата обороны приняли решение о прекращении выпуска ППД. И их практически изъяли из армии. А причина обозначена в отчете о производстве автоматического стрелкового оружия на предприятиях Наркомата вооружения за 1939 год: необходима упрощенная конструкция и новый патрон.

В начале 1940 года по решению комитета обороны снова приняли на вооружение РККА усовершенствованный "пистолет-пулемет образца 1940 года системы Дегтярева". Его запустили в производство в марте того же года. Всего в 1940-м выпустили более 81 тысячи ППД.

Но уже в конце 1941 года пистолет-пулемет Дегтярева сменил более совершенный, хотя и менее надежный пистолет-пулемет Шпагина. ППШ был рассчитан на производство на любом промышленном предприятии, где есть прессовое оборудование. Это оказалось удобным в годы Великой Отечественной войны.

Но не забыли и о ППД. Во фронтовое время его выпускали на нескольких заводах. Например, в 1941-1942 годах в Ленинграде изготовили 42 870 ППД, Это был так называемый "блокадный выпуск". ППД массово производили и в кустарных мастерских воинских частей и партизанских отрядов. Использовали подручные средства, в том числе автозапчасти и даже водопроводные трубы.

Снаряженный ППД весил почти 5,5 килограмма. Патрон - 7,62х25 миллиметров ТТ. Скорострельность - около одной тысячи выстрелов в минуту. Емкость магазина - 71 патрон.


Светлана Цыганкова

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