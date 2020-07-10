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Военно-промышленный курьер

Калининградские корабелы отмечают юбилей

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Источник изображения: vpk-news.ru

75 лет исполнилось со дня создания Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь».

ПСЗ «Янтарь» был образован 8 июля 1945 года на базе кенигсбергской верфи фирмы F. Schichau. За 75 лет здесь построили 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов. В настоящее время контрольный пакет акций «Янтаря» контролирует государство в лице АО «Объединенная судостроительная корпорация».

Завод обладает собственной акваторией с достроечной набережной длиной 1460 метров и глубиной 8 метров. Габариты его стапелей позволяют строить корабли и суда спусковым весом до 10000 тонн, водоизмещением до 12000 тонн, с максимальной длиной 145 метров, шириной 26 метров. Климатические условия незамерзающей Балтики позволяют круглый год перегонять «готовую продукцию» заказчикам.

Основную долю в портфеле заказов предприятия традиционно составляют боевые корабли в рамках выполнения государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества. Вместе с тем на заводе активно развивается и гражданское судостроение. Так, ПСЗ «Янтарь» стал первым предприятием в России, взявшим на себя ответственность за обновление рыболовецкого флота страны. В декабре 2016 года был подписан контракт на строительство серии траулеров-сейнеров для рыболовецкого колхоза имени Ленина (Петропавловск-Камчатский). Кроме того, здесь строили корабли и суда для Норвегии, Германии, Голландии, Эстонии, Индии.

Сейчас на заводе в работе как военные, так и гражданские заказы. Поздравляя с юбилеем, врио генерального директора ПСЗ «Янтарь» Илья Самарин отметил: «Трудовой коллектив предприятия продолжает дело первых заводчан, строя прекрасные корабли и суда, развивая судостроение, укрепляя обороноспособность нашей Родины».

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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