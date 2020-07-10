В пику Турции США организуют совместные военные маневры с Кипром

Соединённые Штаты планируют впервые провести военные учения с Кипром, бросив таким образом вызов турецкому союзнику по НАТО, который незамедлительно предупредил о дестабилизации в регионе в случае реализации американских планов.

Об этом передаёт агентство France-Presse.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна впервые профинансирует подготовку военных Республики Кипр в рамках «наших расширяющихся отношений в сфере безопасности». «Это является частью наших усилий по укреплению отношений с ключевыми региональными партнёрами для содействия стабильности в Восточном Средиземноморье», — отметил глава Госдепартамента США накануне вечером.

По его словам, учения и подготовка кадров в ВС Кипра станут частью американской программы международного военного образования, которая направлена на «подготовку иностранных офицеров и повышение совместимости дружественных стран с военными США».

Конгресс США в прошлом году положил конец эмбарго на поставки оружия на остров, северная треть которого оккупирована Турцией. Анкара и признанная только ею в качестве «независимого государства» Турецкая республика Северного Кипра предостерегли против прекращения эмбарго, заявив, что это нарушит баланс сил на острове, говорит Eadaily.