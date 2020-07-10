Британия послала России военное «предупреждение»

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Британия послала России "явное предупреждение", направив в Арктику корабли британских Военно-морских сил, в том числе противолодочную субмарину HMS Trenchant. Об этом пишет американский военный эксперт в британском издании Daily Express.

Великобритания посылает России "предупредительный сигнал", приняв участие в учениях НАТО Dynamic Mongoose, которые проходят "в арктическом регионе" неподалеку от Фареро-Исландского рубежа. Как пишет автор, в них принимают участие два британских фрегата, одна из трех действующих субмарин и противолодочный самолет. Кроме представителей британского флота, в маневрах принимают участие корабли США, Франции, Германии и Норвегии.

Участие Британии в этих крупных учениях НАТО стало самым значимым за последние годы — два противолодочных фрегата, противолодочная субмарина и новый патрульный самолет P-8 Poseidon (...) Великобритания повышает свою роль в этой ключевой части мира

- заявляет американский военный эксперт Иэн Баллантайн.

Автор убежден, что данные учения "несут посыл Москве" и означают, что НАТО следит за действиями российского ВМФ в Арктике, которая "значительно активизировала свою деятельность в данном регионе".

Вышедшая статья была иронично встречена жителями Великобритании. В комментариях к статье основной реакцией было высмеивание "мнимой российской угрозы" и "мощь британского флота".