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Военное обозрение

Британия послала России военное «предупреждение»

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Источник изображения: http://www.korabli.eu/

Британия послала России "явное предупреждение", направив в Арктику корабли британских Военно-морских сил, в том числе противолодочную субмарину HMS Trenchant. Об этом пишет американский военный эксперт в британском издании Daily Express.

Великобритания посылает России "предупредительный сигнал", приняв участие в учениях НАТО Dynamic Mongoose, которые проходят "в арктическом регионе" неподалеку от Фареро-Исландского рубежа. Как пишет автор, в них принимают участие два британских фрегата, одна из трех действующих субмарин и противолодочный самолет. Кроме представителей британского флота, в маневрах принимают участие корабли США, Франции, Германии и Норвегии.

Участие Британии в этих крупных учениях НАТО стало самым значимым за последние годы — два противолодочных фрегата, противолодочная субмарина и новый патрульный самолет P-8 Poseidon (...) Великобритания повышает свою роль в этой ключевой части мира

- заявляет американский военный эксперт Иэн Баллантайн.

Автор убежден, что данные учения "несут посыл Москве" и означают, что НАТО следит за действиями российского ВМФ в Арктике, которая "значительно активизировала свою деятельность в данном регионе".

Вышедшая статья была иронично встречена жителями Великобритании. В комментариях к статье основной реакцией было высмеивание "мнимой российской угрозы" и "мощь британского флота".

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3 комментария
№1
10.07.2020 00:31
Вот островитяне всё же умнее своих беглых потомков с нового континента.
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№2
10.07.2020 12:29
Неужели бриты не понимают, что Арктика это яма и при случае ни кто от туда не выберется, кроме России.Там достаточно вывести из строя 30% кораблей и все там и останутся, идти до ближайших союзников ох как далеко, а до своих островов и того дальше, они бы вспомнили конвои времен Второй мировой, тогда англицкое правительство было намного умнее и понимало, что замерзнуть, утонуть и просто потерять ход могли до 30-40% их кораблей, не считая потопленных...
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№3
10.07.2020 12:44
Цитата, прохожий сообщ. №2
они бы вспомнили
) Они себя то уже плохо помнят, не то что свою историю... Вакханалия и помешательство... Интересно, Рим так же разваливался?
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