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Интерфакс-АВН

Медведев скептически относится к возможности продления ДСНВ-3, позицию США называет неконструктивной

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Барак Обама и Дмитрий Медведев
Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания договора СНВ-3.
Источник изображения: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев скептически относится к перспективам продления Договора СНВ-3 из-за неконструктивной позиции Соединенных Штатов.

"Оцениваю крайне скептически из-за позиции США. Она в настоящий момент неконструктивна", - сказал он в интервью журналистам издательского дома "Комсомольская правда", отвечая на соответствующий вопрос.

"В настоящий момент я не чувствую желания США продлевать СНВ-3. Может, что-то изменится в их позиции, мы бы этого хотели", - заметил Медведев.

При этом он напомнил, что Россия готова к продлению договора без предварительных условий, однако США на это не согласны.

"Они выдвинули целый ряд новых условий, касающихся, в том числе, присоединения других стран, что делает продление практически нежизнеспособным", - указал заместитель председателя Совбеза РФ.

"Если ядерные потенциалы ничем не ограничиваются (а мы ограничивали их с США еще с брежневских времен), то они начинают наращиваться. И если их наращивают наши друзья из-за океана, естественно, нам придется принимать симметричные или асимметричные решения, направленные на то, чтобы эти потенциалы каким-то образом нейтрализовать", - продолжил он.

Также Медведев обратил внимание и на появление новых видов вооружения, по которым также нужно вести диалог.

"Но для этого необходимо желание. Пока я такого желания со стороны США вообще не ощущаю", - добавил он.

Отвечая на вопрос, означают ли его слова то, что он предсказывает новую гонку вооружений, Медведев пояснил: "Я не предсказываю новую гонку вооружений. Но я говорю следующее: если не предпринять усилий для сохранения существующего международного миропорядка в сфере ограничения вооружений, это все может вылиться, в том числе, и в гонку вооружений".

Зампред Совбеза России также отметил, что США придерживаются неконструктивной позиции не только по вопросу о дальнейшей судьбе ДСНВ-3, но и по другим механизмам контроля над вооружениями.

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Страны
Россия
США
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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