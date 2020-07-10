США объяснили нежелание Китая присоединяться к переговорам по вооружениям

Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли демонстрирует спутниковые снимки на слушаниях по КНДР в комитете палаты представителей по международным делам конгресса США. 12 сентября 2017.

США полагают, что Китай стремится к ядерному паритету с Россией и Соединенными Штатами, заявил спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Китай больше не привержен ограниченному сдерживанию. (...) Китай осуществляет опасное и дестабилизирующее наращивание ядерных сил, целью которого является в конечном итоге достижения ядерного паритета – количественного или качественного – с США и Россией", – приводит слова Биллингсли РИА "Новости".

Он также назвал тревожными слухи о том, что Китай намеревается увеличить ядерные силы страны до 1 тыс. стратегических боеголовок. По информации Биллингсли, китайские военные удвоили запасы ядерных материалов.

Он отметил, что США стремятся установить новый режим контроля над вооружениями, чтобы предотвратить трехстороннюю гонку вооружений, передает ТАСС.

Ранее Китай заявил, что действия США создают стратегические угрозы для КНР и потребовал от Соединенных Штатов продлить Договор о сокращении наступательных вооружений.

Напомним, Китай обвинил Вашингтон в угрозе развязывания ядерной войны и предложил США сократить американский ядерный арсенал до уровня Китая.

Алексей Дегтярев