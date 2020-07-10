Россия отказалась давить на Китай в вопросе ядерного разоружения

Москва не собирается оказывать давление на Китай, чтобы тот присоединился к российско-американским переговорам по ядерному разоружению, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, российская сторона "считает приоритетом вовлечение" Великобритании и Франции, так как они являются членами "ядерного клуба, членами НАТО", а Москва "очень обеспокоена тем, чем НАТО занимается в непосредственной близости к территории России", передает ТАСС.

Антонов считает, что США взяли Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ–3) "в заложники, настаивая на том, что его продление зависит от прогресса на так называемых трехсторонних переговорах".

Он обвинил США в том, что шаги Вашингтона "ведут к коллапсу стратегической стабильности", для американской стороны "стала обузой архитектура военной сдержанности и взаимной транспарентности".

США, по его словам, "создают военно-стратегическую обстановку, которая выгодна" только им. Вашингтон хочет получить "возможность применять силу всякий раз, когда ему не удается достичь своих целей политическими инструментами".

Как подчеркнул Антонов, история учит, что "попытки проводить внешнюю политику, основанную на силе или угрозе ее применения, неизбежно влекут за собой международную нестабильность".

Накануне Китай впервые подробно и аргументированно ответил на требование США присоединиться к переговорам по поводу договора СНВ-3.

Кроме того, Антонов заявил, что Министерство обороны России и другие заинтересованные ведомства предпримут необходимые меры для защиты "национальных интересов нашей родины" в связи с выходом США из Договора по открытому небу.

Он заявил, что США сделали "очень серьезный шаг", у Москвы "не будет возможностей видеть, что происходит на территории Соединенных Штатов". Антонов "очень сильно обеспокоен этими действиями" и считает, что США поступают контрпродуктивно, отказываясь проявить "политическую волю" для поиска варианта, который устроил бы обе стороны.

Также Антонов заявил, что Россия не видит юридических оснований для возможных попыток США вернуть международные санкции против Ирана в объеме, существовавшем до Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, передает РИА "Новости".

Антонов подчеркнул, что США вышли из сделки. Россия намерена "противодействовать любым действиям Соединенных Штатов на этом треке".

В начале мая Госдеп пообещал не допустить закупки Ираном военной бронетехники у России или Китая после завершения срока действия оружейного эмбарго. В России на "нелепые" претензии США ответили анекдотом. Россия указала США на невозможность продления оружейного эмбарго против Ирана.

Антон Антонов