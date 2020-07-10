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Российская газета

На Камчатке расчеты "Панцирь-С" отразили "атаку диверсантов"

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Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С" на шасси Камаз-6560 во время показа техники в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму "Армия-2015"
Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С" на шасси Камаз-6560 во время показа техники в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму "Армия-2015".
Источник изображения: © РИА Новости, Евгений Биятов

На Камчатке расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" провели тактическое учение.

Личный состав подготовил технику к маршу и выполнил перебазирование на дежурную позицию в прибрежной зоне Тихого океана. На марше охранение колоны отразило нападение разведывательно-диверсионной группы условного противника.

- На завершающем этапе учения военнослужащие выполнили практическую стрельбу из скорострельных пушек по низколетящим целям "вертолет" и целям, имитирующим малоразмерные ударные беспилотные летательные аппараты, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

К учению привлекались более 70 военнослужащих и девять единиц специальной техники.


Юлия Гарднер

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
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Военные учения
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