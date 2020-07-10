«Прыжок через поколение»: венгерская армия заменяет советские танки «Леопардами»

Источник изображения: Минобороны Венгрии

В Германии были представлены первые танки Leopard 2A4, предназначенные для венгерских вооруженных сил. ОБТ, предназначенные для замены советских машин, готовятся к отправке на новое место службы.

Они являются частью заказа Будапешта на новые боевые системы, среди которых фигурируют танки, гаубицы и приданная их техника немецкого производства. Общая стоимость контракта, вероятно, значительно превышает миллиард евро.

Leopard 2A4 должна поставить компания Krauss-Maffei со своих производственных мощностей в Мюнхене. «Леопарды» из наличных запасов проходят восстановление для нужд венгерской армии, заказавшей 12 машин указанного типа. В ходе капремонта они получают новое стрелковое оружие взамен пулеметов MG3. Рота танков необходима для подготовки личного состава к эксплуатации новой версии «Леопарда» 2A7+. ОБТ данного типа начнут поступать в венгерскую армию в 2023 году.

Всего ожидается отгрузка 44 Leopard 2A7+ (как утверждается, «вновь изготовленных») и 24 самоходных гаубиц PzH 2000.

Поставка этого оборудования позволит венгерской армии сделать прыжок через поколение, так как сегодня она использует 30 танков T-72M1 (не проходивших модернизацию) и буксируемые гаубицы Д-20 советской конструкции

- пишет польское издание Defence24.

Наряду с перечисленными изделиями приобретаются 36 вертолетов H145M и H225M от Airbus Helicopters и норвежская мобильная система ПВО NASAMS с ракетами AMRAAM и AMRAAM-ER, призванная заменить ЗРК «Куб».

Венгерские сухопутные войска, после долгих лет глубокого пренебрежения, вступают в 21 век

- делает вывод Defence24.

Leopard 2A4 ВС Венгрии:

Источник изображения: Минобороны Венгрии

Источник изображения: Минобороны Венгрии

Источник изображения: Минобороны Венгрии