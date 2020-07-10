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CNN (США): спутник зафиксировал действующий ядерный объект рядом с Пхеньяном

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Глава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
Глава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне.
Источник изображения: © РИА Новости, Илья Питалев

Телекомпания CNN утверждает, что новые спутниковые снимки свидетельствуют о наличии неизвестного ранее действующего ядерного объекта в окрестностях столицы КНДР. CNN ссылается на данные экспертов Института международных исследований при Миддлбери-колледже в штате Вермонт.

Новые спутниковые снимки свидетельствуют о наличии неизвестного ранее действующего ядерного объекта в окрестностях столицы Северной Кореи. Об этом, в среду, 8 июля, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на данные экспертов Института международных исследований, действующего при Миддлбери-колледже в штате Вермонт.

CNN приводит слова экспертов, которые обратили внимание на признаки, характерные для других северокорейских ядерных объектов. Так, специалисты заметили охраняемую территорию, подземные помещения, а также сооружения, предназначенные для размещения сотрудников.

"По мнению экспертов, фотоснимки со спутника, предоставленные американской компанией Planet Labs, свидетельствуют, что в деревне, расположенной в окрестностях Пхеньяна, находится действующий объект, предположительно связанный с ядерной программой КНДР", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее в КНДР была разработана стратегия по ядерному сдерживанию, которая включает в себя "использование стратегических сил лишь в случае крайней необходимости".

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Страны
КНДР
США
Проекты
Ядерный щит
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