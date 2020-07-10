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Военное обозрение

Для отражения удара: Россия якобы передала новые ракеты для иранских ЗРС С-300

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Источник изображения: topwar.ru

В ожидании нанесения воздушного удара Иран приступил к оснащению зенитных комплексов С-300 широкой номенклатурой ракет, которые якобы недавно были получены из России.

Как указывает издание Defense Arabic, Иран начал экстренное развертывание зенитных ракетных комплексов С-300 на своей территории. Причиной этого является потенциальный воздушный налет на центр ядерных разработок. Об этом заявил иранский источник, отметивший, что управляемые ракеты, предназначенные для ЗРК, доставляются в страну уже несколько дней подряд из России через Каспийское море. В их число входят новые типы. Транспортировка по иранским дорогам запечатлена в одном из видеоматериалов.

Со слов издания, данное оружие не является наступательным, поэтому оно не подпадает под санкции ООН, наложенные на Тегеран. В связи с этим Россия не обязана уведомлять международные организации о своих поставках Ирану.

Тегеран готов начать ее [систему С-300] использовать, чтобы отразить любые авиаудары

- пишет Defense Arabic.

При этом ряд аналитиков указывают на то, что нельзя утверждать о поставках из России ЗУР, основываясь на их перевозке по территории Ирана. Ранее данная страна получала С-300 вместе с боекомплектами, как раз они и могут доставляться на огневые позиции зенитных комплексов.

Источник изображения: topwar.ru

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Страны
Иран
Россия
Продукция
С-300
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Ядерный щит
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