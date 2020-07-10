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Военное обозрение

Развернуть ЗРС С-400 в Ливии: турецкие СМИ предложили, как уважить США

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Источник изображения: topwar.ru

В ближайшее время следует ожидать нового витка противостояния в ливийском конфликте. Москва и Анкара определенно не сядут снова за стол переговоров, пока, при сложившемся балансе сил, не будет продемонстрировано превосходство одной из сторон. Ход предстоящих сражений и их результат должен определить хозяина положения.

Данное мнение озвучило турецкое издание Daily Sabah, считающее, что одним из «козырей» Анкары при данном раскладе станут зенитные системы С-400, ранее поставленные Москвой. Тем более имеется прекрасный повод для их переброски в Ливию: Соединенные Штаты дали ясно понять, что не потерпят их эксплуатации в вооруженных силах Турции. В связи с чем предлагалось даже выкупить ЗРС.

Ракеты стали препятствием в отношениях между двумя странами [Турцией и США], и в этом отношении не было достигнуто значительного прогресса

- отмечает Daily Sabah.

При этом Анкара стремится сохранить баланс между Москвой и Вашингтоном, предпочитая не рисковать своими отношениями ни с одной из сторон. В этих условиях одним из наиболее приемлемых сценариев, которые могут быть приняты всеми тремя странами, является развертывание системы С-400 в Ливии после согласования с Кремлем и Белым домом. В случае реализации данного предложения будут уважены США и не расстроена Россия.

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Страны
Ливия
Россия
США
Турция
Продукция
Р-17
С-400 Триумф
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