Су-30МКИ не у дел: Боевой нишей индийских истребителей МиГ-29 оказалось высокогорье

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Театр военных действий, формирующийся в спорных районах Тибета, имеет уникальное географическое положение. Линия фронта размещена в высокогорье, позволяя боевой технике продемонстрировать свою готовность эффективно работать в специфических условиях.

Как полагает американское издание Military Watch, индийская авиация имеет ряд преимуществ в сравнении с противостоящими ей китайскими силами. На её вооружении находятся ударные вертолеты AH-64E Apache, оптимизированные для проведения высокогорных боевых операций. При этом их огневая мощь существенно выше, чем у китайских винтокрылых машин Z-10.

Адекватным боевым «партнером» «Апачей», уже переброшенных на обозначенный ТВД, являются истребители МиГ-29. Французским «Рафалям», имеющим низкий потолок полета, здесь явно не место. Поэтому логично, что в район Ладакх были направлены именно советские машины. МиГ-29 отличаются большей высотой полета и способностью взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос, что особенно важно, учитывая неразвитость инфраструктуры. Требующие более дальних ВПП Су-30МКИ, видимо, по этой причине остались не у дел вслед за «Рафалями».

В боевых условиях быстро определяется функциональная ниша различной боевой техники. Поэтому следует ожидать, что оптимально подошедшие для высокогорья МиГ-29 в перспективе будут дополнены более современной модификацией МиГ-35, считает Military Watch.