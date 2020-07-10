Невероятный мутант: Т-72 с башней от Т-80УД

Источник изображения: Фото: idc0-cdn0.khamenei.ir

Сейчас мало кто помнит, но в 90-е годы Украина всерьез собиралась соперничать с Россией на иранском рынке. В частности в вопросах модернизации бронетанковой техники.

Например, конструкторы из Незалежной предложили доработать имевшиеся в Исламской республике Т-72 с помощью технологий, применявшихся на более современном Т-80УД.

В результате появился мутант с башней от "восьмидесятки" с двухтактным двигателем 6ТД мощностью 1000 л.с. Этот танк даже какое-то время испытывался в Иране, демонстрировался на выставках.

Источник изображения: Фото: idc0-cdn0.khamenei.ir

Также этот 1000-сильный двигатель устанавливался и на Т-55. Кроме того, менее мощный 5ТДФ (700 л.с.) планировалось применять на 152-мм самоходных артиллерийских установках RAAD-2.

Иранцам предложенные проекты нравились, и они были готовы даже подписать контракты, но сделка не состоялась. Все прекратилось после окрика из США, которые запретили Киеву поддерживать с Ираном военные контакты.

Лев Романов