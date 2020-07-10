«Дело не в «Северном потоке»: Минобороны ФРГ ответило критикам

Минобороны Германии ответило на критику «Северного потока - 2»
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала доводы критиков экспортного газопровода «Северный поток - 2» о том, что Россия потратит доходы от продажи газа на оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, немецкий политик подчеркнула, что Берлин уделяет приоритетное внимание интересам стран Восточной Европы в ходе переговоров об СП - 2.
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр опровергла энергозависимость Европы от России в случае введения в строй экспортного газопровода «Северный поток - 2».
По ее словам, Европа постоянно повышает диверсификацию импорта энергоносителей, а также вкладывает все большие средства в создание альтернативных и возобновляемых энергетических мощностей.
Кроме того, Крамп-Карренбауэр указала, что критики трубопровода из России в Европу по дну Балтийского моря боятся поставить под угрозу безопасность Украины и Польши.
В ответ на это немецкий политик подчеркнула, что Берлин уделяет приоритетное внимание интересам стран Восточной Европы в ходе переговоров об СП - 2, передает РИА «Новости».
«Конечно, мы говорим об экономических интересах, и да, экономический интерес есть у США относительно природного газа и СПГ. Он обоснован, и мы выступаем за то, чтобы открыто обсудить эти вопросы между друзьями», - детализировала Крамп-Карренбауэр.
Двумя днями ранее стало известно, что Датское энергетическое агентство (ДЭА) приняло решение об изменении условия использования трубоукладочных судов с якорным позиционированием в своих территориальных водах к юго-востоку от острова Борнхольм на дне Балтийского моря.
В этом решении Датское энергетическое агентство подчеркнуло, что оставшаяся часть морского дна, необходимая для прокладки газовой трубы, находится за пределами района, где не рекомендуется траление, якорные стоянки и любые донные работы в связи с тем, что существует риск зацепить якорем захороненные там боеприпасы с химическими веществами.
Решение принимается в соответствии с Законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Дании по Конвенции ООН по морскому праву. Дания обязана разрешать строительство транзитных трубопроводов только при соблюдении правил безопасности для водных ресурсов и окружающей среды в целом.
Это означает, что Nord Stream 2 AG может использовать суда-трубоукладчики как с якорным позиционированием, так и оборудованные системой динамического позиционирования.
В начале нынешнего месяца глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Германия тратит на оборону около одного процента своего ВВП, хотя Вашингтон настаивает на том, чтобы Берлин лучше поддерживал своих военных и воспринимал Россию как угрозу.
По его словам, Германии в своем отношении к Москве следует брать пример с американских властей.
«Выделение одного процента ВВП на оборону говорит о том, что они не вполне готовы воспринимать Россию так, как это делают США. Германия должна придерживаться своих финансовых обязательств», - подчеркнул дипломат.
В 2014 году страны НАТО договорились ежегодно выделять на оборону по два процента ВВП.
При этом за день до этого канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что готовящиеся санкции Вашингтона против экспортного трубопровода из России «несовместимы» с немецким видением правовых стандартов. Она пообещала достроить и ввести газопровод в эксплуатацию.
«Мы будем действовать в этом контексте», - пообещала Меркель, имея в виду намерение Берлина завершить проект и ввести газопровод в эксплуатацию, передает Bloomberg..
Германия готовится принять ответные меры, если США введут против «Северного потока - 2» дополнительные санкции. Правительство Меркель рассматривает возможность скоординированных действий на уровне Европейского союза.
Немецкие чиновники предупреждают, что прямое вмешательство Вашингтона в энергетические интересы блока из 27 государств может вызвать коллективный ответ.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелл также заявил, что Европа готовит «усиленный механизм санкций» в ответ на рестрикции США.
«Это повысит устойчивость Европы, столкнувшейся с экстерриториальными санкциями, введенными третьими странами», - указали в офисе дипломата.
Члены Республиканской партии США внесли на рассмотрение сената законопроект о расширении санкций в отношении «Северного потока - 2» еще 4 июня.
Документ «уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы», его задача - остановить строительство трубопровода.
Рафаэль Фахрутдинов