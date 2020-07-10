«Россия атакует с востока»: на Украине готовятся к войне

Экс-глава генштаба Украины ждет наступления России с востока

Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Россия нападет на Украину на со стороны Крыма, а с востока. По его словам, перед военным наступлением российские власти проведут мощную информационную антиукраинскую кампанию, которая уже началась. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие заявления абсолютной глупостью и искусственным нагнетанием антироссийской истерии.

Россия нападет на Украину, чтобы завоевать выход к реке Днепр и пустить воду в Крым, но сделает это не с полуострова, а с востока - заявил бывший начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

Как указал экс-военный в эфире программы «Вечерний тепловизор» на YouTube-канале Guildhall, Москва побоится наступать в открытую с территории Крыма, но нападение России все равно учитывается в Минобороны Украины, и у военных есть тактика на этот случай, передает РИА «Новости».

«Вводится военное положение, все военные части приводятся в полную боевую готовность, берутся под охрану важнейшие объекты, в том числе - станции подъема и водозабора для Северо-Крымского канала», - сказал генерал.

Он добавил, что Россия атакует Украину, когда в Киеве будет хаос во власти, общество станет еще более разобщенным, а перед военным наступлением российские власти проведут мощную информационную антиукраинскую кампанию, которая уже началась.

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил двумя днями ранее в интервью газете «Думская» командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа. Он также отметил, что Украина намерена «вернуть» Крым.

«Будет много потерь - и наших воинов, и гражданского населения», - подчеркнул военный.

Он рассказал, что Киев готовится к атаке российской армии на Херсонскую область, направленную на то, чтобы пустить днепровскую воду в Крым.

«Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», - предупредил контр-адмирал.

Командующий флотом уточнил, что началом конфронтации станет попытка Москвы восстановить Северо-Крымский канал на полуострове.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг достоверность этого сообщения.

«Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулирования ситуации», - подчеркнул он.

Если Украина предпримет ракетный удар по территории Крыма, то Россия ответит разрушительными атаками по всем важным объектам инфраструктуры противника - пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Львовская база и другие будут полностью уничтожены», - пояснил российский военный эксперт, назвав слова украинского военного «политической бравадой».

В прошлом месяце бывший глава украинского министерства транспорта и связи Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала «112 Украина», что Киев не имеет шансов на победу в случае прямого военного столкновения с Россией.

«Никогда мы ее [Россию] не победим. Я уверен, что даже сегодня с Россией можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу», - полагает бывший чиновник.

Червоненко добавил, что шансы Украины на «победу» можно «просчитать математически», и они равны нулю.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что «даже не хочет думать» об опасности российско-украинской войны, сообщает сайт mk.ru.

«Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать», - заявил генерал.

По словам российского министра, украинцы - братский народ, который объединен с россиянами совместной историей. В частности, Шойгу подчеркнул важность памяти о Великой Отечественной войне. Кроме того, глава Минобороны выразил надежду на «мир и добрососедство» с украинцами.

В ноябре прошлого года глава Госдепартамента США Майк Помпео признался, что Вашингтон организовал поставки оружия Киеву, чтобы Украина успешно воевала против России. По его словам, инициатива военного снабжения Киева принадлежала лично главе Белого дома Дональду Трампу.

Рафаэль Фахрутдинов