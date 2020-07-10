Звездный час: генерал-лейтенант Александр Чайко стал Героем России

Бывшему командующему российской группировкой в Сирии присвоено высшее звание закрытым указом

Заместителю начальника Генерального штаба генерал-лейтенанту Александру Чайко присвоено высшее звание — Герой Российской Федерации. Соответствующий закрытый указ уже подготовлен, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Ожидается, что само награждение пройдет в ближайшее время. По мнению экспертов, медаль «Золотая Звезда» является признанием успехов генерала в должности командующего группировкой РФ в Сирии. В частности, вскоре после назначения ему пришлось налаживать совместное патрулирование российских и турецких военных на стратегической трассе М4, а также участвовать в организации гуманитарной операции в провинции Идлиб.

«Пехотный» командир

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, все необходимые документы для награждения уже подготовлены. Сама церемония, по словам собеседников издания, ожидается в ближайшее время.

Медаль «Золотая Звезда» Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Медведев

У Александра Чайко типичная биография «пехотного» командира. После окончания в 1992 году Московского высшего общевойскового командного училища он служил в Западной группе войск и в Московском военном округе, последовательно прошел должности командира взвода, роты, заместителя командира батальона и комбата. В 2001-м окончил Общевойсковую академию и был назначен начальником штаба мотострелкового полка. Затем командовал одним из полков гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. В 2004-м досрочно получил погоны полковника. В 2006–2007 годах командовал отдельной гвардейской 27-й бригадой, расположенной в столице. В ноябре 2007-го получил назначение на должность командира Таманской дивизии.

В 2012 году окончил Академию Генштаба. Служил замкомандующего армией, командующим 20-й гвардейской армией. После воссоздания в 2014 году 1-й гвардейской танковой армии принял командование этим объединением. С 2017-го — начальник штаба – замкомандующего Восточным военным округом, с ноября 2018 по февраль 2019 года — замначальника Академии Генштаба. С февраля прошлого года занимает должность заместителя начальника Генштаба.

Сирийский тур

Александр Чайко руководил российской группировкой в Сирийской Арабской Республике (САР) с октября 2019-го по март 2020-го. Вскоре после назначения на должность ему пришлось налаживать совместное патрулирование с турецкими военными в Заевфратье. Из 10-километровой зоны безопасности вдоль границы САР и Турции были выведены курдские вооруженные формирования. На рубежи страны вернулись сирийские пограничники.

Согласно московским договоренностям от 5 марта этого года, еще одна зона совместного патрулирования России и Турции была создана в провинции Идлиб. Военные двух стран решили взять под контроль стратегическую трассу М4, ведущую из Алеппо в портовый город Латакия.

На дороге началось совместное патрулирование. Вокруг трассы была создана зона безопасности шириной в шесть километров в обе стороны. Часть к северу от шоссе взяли под контроль турецкие части, к югу — российская военная полиция.

Период, в который Чайко командовал российской группировкой в САР, был сложным. Совместные патрули столкнулись с инициированными местными террористами масштабными акциями протестов местного населения, провокациями и обстрелами.

Переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. 23 марта 2020 года Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Медведев

Помимо обеспечения безопасности в приграничных районах, российские военные выполняли в этот период еще много задач. После того как завершились активные боевые действия, необходимо было восстанавливать инфраструктуру и народное хозяйство на пострадавших от войны территориях.

В марте генерал-лейтенант Александр Чайко участвовал в переговорах главы Минобороны России Сергея Шойгу и президента САР Башара Асада в Сирии.

Сложнее, чем на войне

Сейчас на командующем группировкой лежит, может быть, даже более сложная и ответственная задача, чем в период активных боевых действий, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Тогда надо было просто, что называется, разгромить врага. Здесь всё ясно, это военное дело, — отметил специалист. — А сейчас мы переходим к стадии борьбы уже не с открытым противником, а с партизанским движением. И задача становится крайне сложной. С одной стороны, необходимо это движение сломать до того, как оно укоренится. А с другой, нужно соблюдать определенные правила и бороться в том числе за симпатии населения, которое находится между двумя огнями.

Многое зависит от того, насколько успешно будут устранены гуманитарные проблемы: восстановлены хозяйство и инфраструктура, добавил эксперт.

— Эти задачи тоже придется решать нашим военным, потому что для боевиков, которые ушли в подполье, главными врагами становятся уже не солдаты, а учителя, земледельцы, духанщики и торговцы. Людей, которые восстанавливают мирную жизнь, террористы рассматривают как намного большую угрозу, чем, скажем, военнослужащих перемещающегося батальона, — заключил Владислав Шурыгин.

Особенность сегодняшней ситуации в том, что у командующего российской группировкой меньше сил, но больше район ответственности, отметил военный эксперт Виктор Мураховский.

Военнослужащий российской военной полиции во время совместного с турецкими военными патрулирования трассы М-4 в провинции Идлиб в Сирии Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— Российская военная полиция работает в том числе в Заевфратье, в восточных районах Сирии, — рассказал он «Известиям». — Кроме того, наши военнослужащие непосредственно взаимодействуют с подразделениями турецкой армии. Также продолжается, к счастью, невооруженное, противостояние с американцами, которые не уходят с восточного побережья Евфрата. Сейчас происходит строительство новой армии САР. Идет работа Центра по примирению враждующих сторон. Вывод боевиков с занятых районов и организация мирной жизни на территориях, ранее контролируемых боевиками, состоялись во многом благодаря гарантиям российских военных, что договоренности будут соблюдаться.

Прошедшая сирийская командировка — уже вторая для генерал-лейтенанта Чайко. В 2015 году, когда Россия откликнулась на просьбу правительства Сирии оказать поддержку в борьбе с террористами, генерал был назначен начальником штаба группировки РФ. В этой должности ему необходимо было создать инфраструктуру, определить порядок службы на базах, наладить взаимодействие с сирийскими союзниками и принять участие в разработке планов по борьбе с боевиками.

Роман Крецул, Алексей Рамм, Антон Лавров