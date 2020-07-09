Российский космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon

Российский космонавт Анатолий Иванишин вместе с американскими коллегами, которые находятся на Международной космической станции (МКС), побывал внутри корабля космического Crew Dragon, сообщило NASA в среду, 8 июля.

«Четверо из пяти членов экипажа 63-й экспедиции оценили сегодня факторы комфорта внутри пристыкованного корабля Crew Dragon компании SpaceX», — сказано в сообщении.

Вместе с россиянином корабль посетили астронавты Дуглас Херли, Роберт Бенкен и Кристофер Кэссиди.

Тестирование корабля, который в сентябре должен будет осуществить первый штатный полет с экипажем из четырех человек, продолжалось в течение часа. После этого Иванишин и американцы рассказали о своих впечатлениях специалистам NASA на Земле.

30 мая ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала с мыса Канаверал. Для США этот запуск астронавтов на МКС стал первым за девять лет. На борту Сrew Dragon находились Херли и Бенкен. 31 мая корабль пристыковался к МКС.

В июне сообщалось, что Crew Dragon с Херли и Бенкеном вернется с МКС на Землю в августе. По словам руководителя программы коммерческих полетов NASA Стивена Стича, точная дата возвращения зависит от занятости астронавтов на станции.