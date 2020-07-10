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Интерфакс-АВН

В Вашингтоне назвали доклад эксперта ООН о незаконности убийства Сулеймани "интеллектуальной бессовестностью"

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Горящий автомобиль около аэропорта Багдада после авиаудара США, в результате которого был убит командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, 3 января 2020 года
Горящий автомобиль около аэропорта Багдада после авиаудара США, в результате которого был убит командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, 3 января 2020 года.
Источник изображения: Iraqi Prime Minister Press Office via AP

Вашингтон. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Американская администрация не считает объективным доклад спецдокладчика ООН по внесудебным казням Агнес Калламард, согласно которому убийство США иранского генерала Касема Сулеймани было нарушением международного права, заявила в среду представитель госдепа Морган Ортагус.

"Требуется интеллектуальная бессовестность особенного рода, чтобы обнародовать доклад с осуждением США, действовавших в порядке самообороны, и в то же время - с обелением одиозного прошлого генерала Сулеймани, одного из самых смертоносных террористов в мире", - цитируют западные СМИ ее слова.

В докладе Калламард говорилось, что "не было представлено никаких доказательств, будто генерал Сулеймани непременно планировал неизбежную атаку против интересов США, особенно в Ираке, из-за чего требовались незамедлительные и оправданные ответные действия". Калламард отметила, что, хотя Сулеймани был ответственен за военную стратегию и действия Ирана в Ираке и Сирии, ввиду отсутствия от него угрозы для лиц, связанных с США, американская военная акция была "незаконной".

СМИ отмечают, что доклад Калламард, посвященный убийствам при помощи беспилотников, будет представлен в четверг на сессии Совета по правам человека ООН. Половина доклада, по данным СМИ, будет посвящена гибели Сулеймани. Однако США еще в 2018 году вышли из Совета.

3 января 2020 года стало известно о гибели в Багдаде командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате американской спецоперации, которая была проведена американскими военными по указанию Трампа.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

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