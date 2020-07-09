Границу США с Мексикой возьмет под охрану искусственный интеллект

Вашингтон пытается отгородиться от внешнего мира высоким забором, но пока это получается не слишком удачно.

Администрация Дональда Трампа заключила пятилетний контракт с Anduril Industries, новой компанией основателя Oculus VR Палмера Лаки, фактически уволенного из Facebok за симпатии к Трампу. Сотрудничество приведет к созданию «виртуальной стены» между Мексикой и США, которая будет пресекать незаконные попытки пересечения границы с помощью ИИ.

Anduril Industries к 2022 году установит 200 «умных» станций контроля пространства вдоль границы. Их устройство внешне достаточно простое — у основания каждой башни находятся две большие солнечные панели, энергии которых с запасом хватает на круглосуточную работу всего оборудования вышки. На верхушке 10-метровой башни установлен массив из датчиков, камер и антенн для отслеживания животных, транспортных средств и людей в момент пересечения границы, сообщает Engadget.

«Мы будем точно знать, кто пытается пересечь границу: человек, корова, транспортное средство, самолет или корабль», — рассказал директор по доходам Anduril Ричард Штекман в интервью The Washington Post.

Но главная особенность системы — это Latur AI. Искусственный интеллект будет объединять данные с со всех камер и сенсоров, идентифицировать движущиеся объекты и передавать информацию пограничной службе и правоохранительным органам.

«Эти башни позволяют служащим эффективно действовать против преступных сетей, которые способствуют незаконным попыткам пересечь границу», — заявил начальник Службы Пограничного контроля США Родни Скотт.

Пожалуй единственное слабое звено Anduril Industries — отсутствие поддержки технологии распознавания лиц. Компания намеренно отказалась от сбора персональных данных. Это сейчас не модно.

Башни Палмера Лаки доказали свою эффективность еще два года назад. В течение 10-недельного периода тестирования программы Lattice, сотрудники таможни смогли предотвратить 55 несанкционированных попыток пересечь границу с помощью ИИ-системы.

Степан Икаев