Спутник с солнечным парусом оказался эффективнее, чем предполагалось

Малый спутник LightSail 2, запущенный на орбиту в прошлом году и успешно продемонстрировавший возможность аппаратов с солнечным парусом менять орбиту, не тратя топливо, упрямо отказывается спускаться в атмосферу и сгорать. Так что руководство проекта официально продлило миссию еще как минимум на год.

В июне прошлого года ракета Falcon Heavy компании SpaceX доставила на орбиту экспериментальный спутник LightSail 2 — небольшую коробочку со свернутым парусом из метаматериала площадью около 74 кв. м. После того как он успешно раскрылся, энергия фотонов придала аппарату ускорение, достаточное для того, чтобы сменить орбиту.

«Нашей главной целью с технической точки зрения, было продемонстрировать управляемое движение малого спутника с солнечным парусом, — заявил Брюс Беттс, главный ученый проекта Planetary Society. — И мы это сделали».

В перспективе такие двигатели без топлива могут разогнать межзвездные корабли до релятивистских скоростей и преобразить жизненный цикл спутников на околоземной орбите.

Первоначально руководители проекта Planetary Society планировали, что постепенно LightSail 2 сойдет с орбиты, войдет в атмосферу и сгорит. Однако этого не произошло, поскольку парус в рабочем состоянии позволил уменьшить скорость снижения орбиты с 34 метров в день до 20 метров в день. Так что спутник остается на высоте более 700 км, сообщает Space News.

Теперь задача LightSail 2 состоит в том, чтобы продолжить оптимизацию паруса. Planetary Society заключил соглашение с Агентством NASA, и собранные данные помогут в разработке NEA Scout, миссии по запуску малого спутника с солнечным парусом к астероиду. Этот аппарат будет находиться на борту «Артемиды-1», первого корабля Space Launch System, полет которого намечен на конец следующего года.

Как долго LightSail 2 останется в итоге на орбите — неясно. Все зависит от того, насколько эффективным окажется солнечный парус. Инженеры проекта полагают, что как минимум до 2021 года.

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Специалисты команды GrapheneSail разработали конструкцию солнечного паруса из перфорированной пленки, отверстия которой заполнены графеном. Производство такого паруса относительно несложное, и его легко можно масштабировать до нескольких квадратных километров.

Георгий Голованов