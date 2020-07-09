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Американцы перенесли испытания боевого лазера на истребителе на 2023 год

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F-35
F-35.
Источник изображения: Lockheed Martin

ВВС США отложили испытания прототипа боевого лазера на истребителе на 2023 год. Как пишет Defense News, поводом для переноса испытаний, ранее планировавшихся на 2021 год, стали технические трудности, возникшие во время разработки установки, а также срывы сроков, вызванные пандемией коронавирусной инфекции.

Разработка прототипа боевого лазера ведется с 2017 года в рамках проекта SHiELD. Согласно требованиям военных, лазер должен эффективно работать при полете на дозвуковой, трансзвуковой и сверхзвуковой скоростях.

Согласно проекту SHiELD, перспективные истребители планируется оснастить тремя видами лазеров. Маломощные лазеры до киловатта будут использоваться для подсветки цели, наведения на нее оружия и для противодействия системам наблюдения противника. Лазеры средней мощности в несколько десятков киловатт планируется применять для самозащиты самолета от ракет.

Наконец, лазер высокой мощности будет способен сбивать другие самолеты и поражать наземные цели. Мощные боевые лазеры рассматриваются в качестве одного из типов вооружения перспективных истребителей шестого поколения, однако лазерные системы наведения на цель и самозащиты от ракет планируется ставить и на уже существующие боевые самолеты. Лазеры разместят в небольших подвесных контейнерах.

В 2021 году военные планировали провести летные испытания боевого лазера для самозащиты. Его разработкой по заказу ВВС США занимается американская компания Lockheed Martin. Установку планируется разместить в подвесном контейнере.

В мае прошлого года прототип этой установки прошел первые наземные испытания. Во время этих проверок установка успешно поразила несколько авиационных ракет, запущенных с самолета.


Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
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