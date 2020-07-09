В проекте оборонного бюджета США выделят $1 миллион на переименование баз

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Комитет по ассигнованиям палаты представителей США опубликовал проект оборонного бюджета, который подразумевает выделение 1 миллиона долларов на переименование военных баз и других армейских объектов, названных именами генералов рабовладельческого Юга в Гражданской войне.

"Краткое содержание проекта оборонного бюджета на 2021 финансовый год приводится ниже... Армии предоставляется миллион долларов на переименование объектов, сооружений, дорог и улиц, которые носят имена лидеров и офицеров-конфедератов", - говорится в тексте проекта, опубликованном на сайте комитета.

Законопроект еще должен принять полный состав сената, палата представителей, и лишь затем он поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Ранее Трамп заявил, что наложит вето на законопроект об оборонном бюджете США, если в нем будет содержаться положение о переименовании военных баз.

В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.