Войти
РИА Новости

В проекте оборонного бюджета США выделят $1 миллион на переименование баз

83
0
0
Авиабаза Военно-воздушных сил (ВВС) США
Авиабаза Военно-воздушных сил (ВВС) США.
Источник изображения: © РИА Новости / Владислав Ушаков

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Комитет по ассигнованиям палаты представителей США опубликовал проект оборонного бюджета, который подразумевает выделение 1 миллиона долларов на переименование военных баз и других армейских объектов, названных именами генералов рабовладельческого Юга в Гражданской войне.

"Краткое содержание проекта оборонного бюджета на 2021 финансовый год приводится ниже... Армии предоставляется миллион долларов на переименование объектов, сооружений, дорог и улиц, которые носят имена лидеров и офицеров-конфедератов", - говорится в тексте проекта, опубликованном на сайте комитета.

Законопроект еще должен принять полный состав сената, палата представителей, и лишь затем он поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Ранее Трамп заявил, что наложит вето на законопроект об оборонном бюджете США, если в нем будет содержаться положение о переименовании военных баз.

В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
09.04.2020
TVP Info (Польша): Балканы выходят из-под контроля России. В очереди на вступление в ЕС стоят Украина и Грузия
26.11.2019
BI: сотрудничество России и Турции разрушает НАТО
26.11.2019
"Северный поток-2" будут останавливать американские военные
02.10.2019
В Пентагоне заявили об угрозе со стороны России и КНР в космосе
12.02.2019
Полковник в строю: на сторону Гуайдо перешел еще один военный
20.04.2018
Как упавшие в Сирии "умные" ракеты Трампа помогут России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 01:34
  • 45
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 09.07 01:22
  • 1
Война, в которой нельзя проиграть
  • 09.07 01:06
  • 2
В Хабаровском крае завершилось учение инженеров ВВО с применением новейших БМР-3М и робота-сапера
  • 09.07 00:40
  • 1
Еще два катера и Черное море наше - украинский адмирал Неижпапа
  • 09.07 00:07
  • 10
Главком ВМС Украины пообещал «обуздать» Россию в Азовском море
  • 09.07 00:03
  • 110
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 08.07 23:20
  • 22
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 08.07 22:44
  • 300
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.07 22:44
  • 13
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 08.07 22:09
  • 8
Командующий ВМСУ: американские фрегаты не нужны, корвет будет достроен, а первый дивизион «Нептуна» ждем в 2021 году (Думская, Украина)
  • 08.07 21:59
  • 3
Эстония поставит Украине пистолеты Макарова для борьбы с «пророссийскими сепаратистами»
  • 08.07 21:16
  • 7
Украина взяла в заложники польские МиГ-29
  • 08.07 19:56
  • 3
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация
  • 08.07 18:17
  • 6
Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180
  • 08.07 17:32
  • 6
Шансов остаться в «живых» после удара ЭМИ-пушки нет