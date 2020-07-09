Косачев: Россия продолжит реагировать на военное присутствие США в Европе

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия продолжит реагировать на военное присутствие США в Европе и на расширение НАТО, в том числе принимая на вооружение новые оборонительные системы.

Ранее министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что принятая Россией на вооружение ракетная система представляет угрозу для всего НАТО. По мнению министра, присутствие вооружений США в Эстонии укрепляет безопасность.

"Не удивляйтесь, господин Луйк, что в условиях, когда НАТО продолжает делить пространство европейской безопасности на привилегированное для себя и по остаточному принципу для остальных, а Эстония этому безответственно потакает, Россия будет реагировать. Именно так. Реагировать и отвечать", - написал Косачев в Facebook.

Косачев отметил, что Луйк лишь подтвердил позицию РФ, которая уже "лет 30 указывает на то, что ни расширение НАТО (включая вступление в него той же Эстонии), ни военное присутствие США в Европе, ни размещение на территории новых членов альянса на постоянной основе существенных вооружений и вооруженных сил альянса не улучшают ситуацию с безопасностью в регионе".

По словам Косачева, принятие на вооружение новых оборонительных систем для России закономерны. "Мы просто обязаны думать о собственной безопасности, когда со стороны вашего альянса нашему (по идее) общему пространству безопасности постоянно угрожают, нарушая как дух Европейской хартии для новой Европы, так и букву Основополагающего акта Россия-НАТО", - подчеркнул Косачев.