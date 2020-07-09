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РИА Новости

США готовы к техническим дискуссиям с РФ по ядерному оружию

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Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли демонстрирует спутниковые снимки на слушаниях по КНДР в комитете палаты представителей по международ
Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли демонстрирует спутниковые снимки на слушаниях по КНДР в комитете палаты представителей по международным делам конгресса США. 12 сентября 2017.
Источник изображения: © AP Photo / Jacquelyn Martin

МОСКВА, 8 июля/ Радио Sputnik. Соединенные Штаты рассчитывают на проведение технических дискуссий с Россией по стратегической стабильности в ближайшие несколько недель. Об этом заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, выступая на мероприятии Института имени Брукингса.

"Надеюсь, что следующий уровень обсуждений с РФ на уровне технических экспертов состоится в течение нескольких недель", – цитирует Биллингсли РИА Новости.

Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности состоялись в Вене 22-23 июня. Российскую делегацию на переговорах возглавлял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, американскую – Биллингсли. Стороны обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД, а также подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других.

Как отметил Сергей Рябков, разговор со спецпредставителем США был уважительным и конструктивным. Он также отметил, что в некоторых направлениях Россия и США занимают достаточно жесткие позиции, в ряде случаев плохо стыкуемые друг с другом и даже несовпадающие.

ДСНВ между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что подписанты сокращают свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Соглашение обязывает Москву и Вашингтон к обмену данными о числе боеголовок и носителей дважды в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Пока что американская сторона не озвучивала официального желания продлевать договор.

Россия в конце прошлого года направила американским партнерам дипломатическую ноту о готовности продлить Договор о СНВ-3 без предварительных условий.

Ранее радио Sputnik сообщило, что, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в ходе переговоров в Вене Москва подчеркнула важность вывода ядерного оружия Соединенных Штатов с территории Европы.

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Страны
Россия
США
Проекты
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
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