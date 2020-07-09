Войска готовятся принять на вооружение систему ПВО-ПРО С-500

Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск ВКО РФ.

Новейшие системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 скоро встанут на боевое дежурство в российской армии. Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил РФ генерал Сергей Бабаков.

"На вооружение зенитных ракетных войск начали поступать перспективные зенитные ракетные системы С-350 Витязь" планируется поступление С-500 "Прометей" - сказал Бабаков в интервью "Красной звезде".

Ранее главком ВКС Сергей Суровикин заявил, что системы С-500 производства концерна "Алмаз-Антей" смогут при необходимости уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

Уникальный комплекс ПВО дальнего действия в перспективе станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны. С его помощью российские военные смогут решать стратегические задачи не только в воздушном пространстве страны, но и в ближнем космосе. В частности, выполнять высотные перехваты гиперзвуковых ракет, беспилотников и вражеских боевых самолетов. Понятно, что такое мощное оружие с нетерпением ждут в войсках.

Между тем в руководстве ПВО-ПРО Воздушно-космических сил России говорили, что поставки "Прометея" в армию ожидаются ближе к 2020 году. Как это традиционно бывает с созданием новой боевой системы, конструкторы и производственники стараются одновременно приводить к бою отдельные элементы С-500. А начали эту работу с ракет и системы управления боеприпасами. Подробности их испытаний наши оборонщики по понятным причинам не обнародуют. За них это сделали американские СМИ.

На испытаниях ракета "Прометея" поразила цель на дальности 553 километра

Со ссылкой на источники в разведслужбах США ранее сообщали, что в России успешно опробован комплекс ПВО С-500, чья ракета поразила воздушную цель на рекордном расстоянии - 481,2 километра. По оценке американских экспертов, это более чем на 80,5 км превышает дальность каких-либо известных предыдущих пусков.

"Россия утверждает, что ракетная система наземного базирования способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, авиацию, включая самолеты-невидимки, такие как F-22 и F-35", - сообщил телеканал CNBC.

А вот как оценил наш перспективный комплекс ПВО-ПРО журнал The National Interest: "Это оружие нового поколения предназначено для того, чтобы дополнить и без того мощную систему С-400, имеющуюся у Москвы, а также заменить противоракетную систему А-135". Издание указывало, что С-500 "имеет не только беспрецедентные возможности по поражению на исключительно большой дальности высотных целей", но и может бороться с самолетами, созданными по технологии "стелс". Кстати, по данным американского журнала, на испытаниях ракета "Прометея" пролетела даже дальше, чем сообщалось ранее, - она поразила цель на дальности 553 километра.

Уже известно, в каком армейском вузе будут готовить специалистов для эксплуатации С-500. ТАСС сообщило, что, по информации Минобороны России, им станет Ярославское высшее военное училище ПВО.

Юрий Гаврилов