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РИА Новости

Генерал-майор ФСБ рассказал, как вычисляют шпионов

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Сотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Стенин

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Часто данные об информаторе приходят из-за рубежа, рассказал радиостанции "Говорит Москва" бывший глава пресс-службы ФСБ генерал-майор Александр Михайлов.

"Мы получаем информацию оттуда, что вдруг противник стал обладателем такого пакета документов, материалов, информации, которая позволяет им сделать какие-то либо политические, либо технологические какие-то выводы", — пояснил он.

После этого человека начинают искать. Как пояснил Михайлов, таких примеров множество.

Генерал-майор отметил, что многое зависит от мастерства и способности анализировать обстоятельства. По его словам, из-за таких "кротов" стране может быть нанесен репутационный и технологический ущерб.

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Страны
Россия
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