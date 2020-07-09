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РИА Новости

Модернизированный SSJ100 получит российскую навигационную систему

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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100".
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Наймушин

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московский институт электромеханики и автоматики (входит в КРЭТ "Ростеха") передал "Региональным самолетам" новую инерциальную навигационную систему, которую планируется устанавливать на модернизированный SSJ100, сообщили журналистам в пресс-службе КРЭТ.

"Систему планируется устанавливать на обновленную версию самолета Superjet (проект SSJ-New). В настоящее время на серийных самолетах SSJ100 устанавливаются системы зарубежного производства", - сказали в пресс-службе.

Навигационная система предназначена для точного определения местоположения самолета и параметров его движения. Основная особенность инерциальных систем – полная автономность, то есть независимость от наземных и космических источников сигналов.

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в конце прошлого года в интервью РИА Новости сообщал, что российский самолет SSJ100 после модернизации получит отечественные двигатели, новое крыло и ряд других новых агрегатов.

До этого заместитель гендиректора - генеральный конструктор "Объединенной двигателестроительной корпорации" Юрий Шмотин в интервью агентству рассказал, что задел для создания отечественного двигателя для самолета Sukhoi Superjet создается и, если будет контракт, силовую установку создадут в обозримые сроки. По его словам, чтобы создать двигатель, который по топливной эффективности будет конкурировать с SaM146 и при этом иметь близкий к нему диаметр, нужен газогенератор меньше, чем у ПД-14.

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Страны
Россия
Продукция
SaM-146
ПД-14
СуперДжет-100
Компании
КРЭТ
ОАК
ОДК УК
Персоны
Слюсарь Юрий
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