Модернизированный SSJ100 получит российскую навигационную систему

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московский институт электромеханики и автоматики (входит в КРЭТ "Ростеха") передал "Региональным самолетам" новую инерциальную навигационную систему, которую планируется устанавливать на модернизированный SSJ100, сообщили журналистам в пресс-службе КРЭТ.

"Систему планируется устанавливать на обновленную версию самолета Superjet (проект SSJ-New). В настоящее время на серийных самолетах SSJ100 устанавливаются системы зарубежного производства", - сказали в пресс-службе.

Навигационная система предназначена для точного определения местоположения самолета и параметров его движения. Основная особенность инерциальных систем – полная автономность, то есть независимость от наземных и космических источников сигналов.

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в конце прошлого года в интервью РИА Новости сообщал, что российский самолет SSJ100 после модернизации получит отечественные двигатели, новое крыло и ряд других новых агрегатов.

До этого заместитель гендиректора - генеральный конструктор "Объединенной двигателестроительной корпорации" Юрий Шмотин в интервью агентству рассказал, что задел для создания отечественного двигателя для самолета Sukhoi Superjet создается и, если будет контракт, силовую установку создадут в обозримые сроки. По его словам, чтобы создать двигатель, который по топливной эффективности будет конкурировать с SaM146 и при этом иметь близкий к нему диаметр, нужен газогенератор меньше, чем у ПД-14.