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РИА Новости

Крым намерен обновить флот прогулочных судов

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Судно на подводных крыльях "Комета" в Ялте
Судно на подводных крыльях "Комета" в Ялте.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Крым намерен обновить гражданский флот, сделав морские пассажирские перевозки комфортнее, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Обсуждается вопрос поставки в Республику Крым и модернизации нашего пассажирского флота. Есть ряд программ, которые позволят обновить прогулочные суда и сделать их более комфортными и удобными", - сказал Аксенов журналистам.

По его словам, вопрос обсуждается как с Минтрансом РФ, так и частными компаниями, которые готовы поставить в Крым в том числе морской транспорт на электрическом ходу.

"Мы понимаем, что потенциал у прогулочных судов колоссальный, мы это направление будем развивать", - подчеркнул глава Крыма.
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Страны
Россия
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