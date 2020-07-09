Крым намерен обновить флот прогулочных судов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Крым намерен обновить гражданский флот, сделав морские пассажирские перевозки комфортнее, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Обсуждается вопрос поставки в Республику Крым и модернизации нашего пассажирского флота. Есть ряд программ, которые позволят обновить прогулочные суда и сделать их более комфортными и удобными", - сказал Аксенов журналистам.

По его словам, вопрос обсуждается как с Минтрансом РФ, так и частными компаниями, которые готовы поставить в Крым в том числе морской транспорт на электрическом ходу.

"Мы понимаем, что потенциал у прогулочных судов колоссальный, мы это направление будем развивать", - подчеркнул глава Крыма.