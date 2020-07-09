Распродажа оружия по-американски: конвертопланы для Индонезии, бронетранспортёры для Аргентины

Американцы устраивают масштабную продажу вооружений. Вчера, 7 июля, портал defensenews.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил пять потенциальных сделок на сумму порядка $7,5 млрд.

Самая крупная из сделок может быть заключена с Минобороны Израиля. Для нужд ЦАХАЛ планируется закупить 990 млн галлонов топлива, включая авиационное топливо JP-8, дизельное топливо и неэтилированный бензин.

Конвертопланы MV-22 Osprey Источник изображения: defensenews.com

Также одобрен запрос Минобороны Франции на три самолёта E-2D Advanced Hawkeye. Стоимость сделки, в которую входит ряд запасных деталей, вспомогательного оборудования и «прочие технологии», оценивается в $2 млрд. Примерно в такую же сумму Индонезии обойдутся восемь конвертопланов MV-22 Block C Osprey.

В $380 млн оцениваются восемь вертолётов UH-60M Black Hawk для Литвы. Ещё одна потенциальная сделка одобрена для продажи 27 бронетранспортёров M1126 Stryker в Аргентину. Стоимость машин в комплекте со вспомогательным оборудованием и вооружением составит $100 млн.