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WarSpot

Распродажа оружия по-американски: конвертопланы для Индонезии, бронетранспортёры для Аргентины

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Американцы устраивают масштабную продажу вооружений. Вчера, 7 июля, портал defensenews.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил пять потенциальных сделок на сумму порядка $7,5 млрд.

Самая крупная из сделок может быть заключена с Минобороны Израиля. Для нужд ЦАХАЛ планируется закупить 990 млн галлонов топлива, включая авиационное топливо JP-8, дизельное топливо и неэтилированный бензин.

Конвертопланы MV-22 Osprey

Источник изображения: defensenews.com

Также одобрен запрос Минобороны Франции на три самолёта E-2D Advanced Hawkeye. Стоимость сделки, в которую входит ряд запасных деталей, вспомогательного оборудования и «прочие технологии», оценивается в $2 млрд. Примерно в такую же сумму Индонезии обойдутся восемь конвертопланов MV-22 Block C Osprey.

В $380 млн оцениваются восемь вертолётов UH-60M Black Hawk для Литвы. Ещё одна потенциальная сделка одобрена для продажи 27 бронетранспортёров M1126 Stryker в Аргентину. Стоимость машин в комплекте со вспомогательным оборудованием и вооружением составит $100 млн.

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Страны
Аргентина
Израиль
Индонезия
Литва
США
Франция
Продукция
E-2D
E2C
M1126 ICV
MV-22 Osprey
Stryker
UH-60
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