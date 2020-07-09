Всего два года: в США ждут бомбардировщик Raider

США получат В-21 Raider через два года

США получат ударный бомбардировщик дальнего действия В-21 Raider через два года, сообщают СМИ. Соединенные Штаты занимаются его разработкой на протяжении нескольких лет. Он должен прийти на замену существующим B-2 Spirit и B-52 Stratofortress. В Пентагоне ранее отмечали, что ожидают эту технику только к средине 2020-х годов.

Долгожданный ударный бомбардировщик дальнего действия В-21 Raider появится в США через два года, передает Fox News со ссылкой на начальника штаба ВВС генерала Стивена Уилсона. Разработчики отмечают, что на протяжении последних лет программа по созданию этого оружия развивается успешно, указывает издание.

Исследовательская служба конгресса США 1 декабря 2019 года опубликовала доклад «Ударный бомбардировщик дальнего действия ВВС США В-21 Raider», в котором раскрыла подробности программы создания нового перспективного самолета.

B-21, как ожидается, будет действовать в условиях применения как обычных, так и ядерных средств поражения.

Авторы проекта обещают, что бомбардировщик сможет проникать вглубь территории противника и выживать в зонах поражения современных средств противовоздушной обороны. Как отметили в исследовательской службе конгресса, Raider будет функционировать как в пилотируемом, так и беспилотном (управляемом дистанционно) вариантах.

B-21 - один из трех главных приоритетов в сфере закупок боевой техники для ВВС США. Наряду с ним стоят истребитель пятого поколения F-35 и топливозаправщик KC-46A.

Начало разработки Raider можно отнести к 2004 году. Тогда американский конгресс начал финансировать программу бомбардировщика следующего поколения (NGB - Next Generation Bomber). В очередном правительственном четырехлетнем «Обзоре вопросов обороны», выпущенном в 2006 году, содержалось требование разработать бомбардировщик нового поколения. В документе было указано, что такая техника должна поступить на вооружение в 2018 году.

Пентагон 27 октября 2015 года объявил о намерении заключить контракт с корпорацией Northrop Grumman на строительство нового ударного бомбардировщика дальнего действия (LRS-B).

Проект LRS-B был частично рассекречен 26 февраля 2016 года на презентации ВВС США. Военные продемонстрировали изображение возможного внешнего вида нового бомбардировщика. Министр ВВС США Дебора Ли Джеймс сообщила, на вооружении перспективный самолет получит обозначение B-21: B - bomber (бомбардировщик), 21 - XXI век.

Этот бомбардировщик разрабатывается на замену существующим B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, и, судя по изображению, внешне будет сильно похож на B-2.

Старший военный аналитик Лексингтонского университета и советник Пентагона Лорен Томсон, чьи слова приводит Military.com, объяснил внешнюю схожесть B-21 с бомбардировщиком Spirit тем, что новый проект фактически устраняет недостатки B-2, но сохраняет все его достоинства.

Northrop Grumman в проекте нового бомбардировщика, в частности, делает ставку на малозаметность. В некоторых ракурсах B-2 хорошо просматривался радиолокационными станциями противника, но в B-21 невидимость будет полной, подчеркнул Томсон. Raider, как и B-2, строят по схеме "летающее крыло». Предполагается, что самолет будет меньше B-2, но больше палубного беспилотного летательного аппарата проекта UCLASS.

Джеймс отмечала, что B-21 будут проектировать в рамках программы срочной оперативной потребности, то есть при минимальном согласовании параметров с конгрессом США и внебюджетным выделением средств.

Свое название бомбардировщик получил 26 сентября 2016 года на конференции по вопросам кибербезопасности Ассоциации ВВС в городе Нэшнл-Харбор, штат Мэриленд. По замыслу авторов, имя самолета - Raider - отсылает к рейду на Токио 18 апреля 1942 года группы бомбардировщиков В-25 «Митчелл» под командованием подполковника Джеймса Дулиттла. Это был первый во время Второй мировой войны налет авиации США на Японию. Так американцы ответили на атаку японцев на Перл-Харбор.

Американские военные ранее утверждали, что Raider получит системы и программное обеспечение, которые нужны, чтобы наносить ядерные удары. При этом в первые несколько лет службы самолеты не смогут перевозить и применять стратегическое оружие. Они также первое время не будут включены в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В распоряжении перспективного бомбардировщика будут крылатые ракеты большой дальности с ядерными боеголовками Long-Range Stand-Off (LRSO), отличающиеся малой заметностью, а в бомболюках разместят ядерные модернизированные авиабомбы B61-12. Как и B-2, Raider сможет нанести удар самой мощной американской противобункерной бомбой GBU-57. Она способна перед взрывом углубляться в землю на 60 м.

Сборку первого летного образца B-21 Raider корпорация Northrop Grumman начала в сентябре 2019 года.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра Военно-воздушных сил США Мэтью Донован. Он уточнил, что производство развернули на заводе ВВС США в Палмдейле (Калифорния) - там же строились и B-2 Spirit.

Донован отметил, что новый бомбардировщик станет важным компонентом ВВС в рамках их модернизации, поможет изменить правила игры и победить в современном бою. Первый полет B-21 запланирован на декабрь 2021 года. Ожидается, что самолет перебазируется со сборочной площадки на авиабазу "Эдвардс" в 35 км от завода. Там будут проведены испытания машины и обучение летного состава.

В Пентагоне ранее отмечали, что рассчитывают получить самолет на вооружение к середине 2020-х. Сумма всего контракта на разработку и производство такой техники составляет порядка $55 млрд.

В общей сложности американские ВВС могут принять на вооружение 80-100 бомбардировщиков B-21, то есть каждый самолет обойдет американскому бюджету как минимум в $550 млн.

Они будут базироваться на трех авиабазах: Дайесс (штат Техас, Dyess AFB, TX), Уайтмен (штат Миссури, Whiteman AFB, MO), и Эллсуорт (штат Южная Дакота, Ellsworth AFB, SD). Согласно плану, перспективные стратегические бомбардировщики B-21 будут находиться только в США, а в случае необходимости смогут долететь до любой точки мира, сбросить бомбы или выпустить ракеты, а затем вернуться обратно на базу. Военные утверждают, что технические возможности B-21 позволят ему прорывать системы противовоздушной обороны противника и эффективно работать в условиях активного противодействия.

Лидия Мисник