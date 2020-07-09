В ближайшее время ракету-носитель «Ангара» передадут военным для испытаний

Ракета-носитель (РН) «Ангара» уже в июле будет передана военным для проведения летно-космических испытаний, сообщил журналистам гендиректор госкоропорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«В этом месяце Московский ракетный завод центра им. М.В.Хруничева сдает летную машину военным, уже в ближайшее время. Сейчас оформляются все документы, ракета готова», - сказал Рогозин в ходе рабочей поездки в Пермь.

По его словам, РН будет в ближайшие недели отправлена на космодром Плесецк, в 2020 году возобновляются летно-космические испытания.

«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители четырех классов - от легкого до тяжелого - в диапазоне грузоподъемностей от 1,5 («Ангара .1») до 35 («Ангара-А7») тонн на низкой околоземной орбите (при старте с космодрома Плесецк). Головным разработчиком и производителем РН семейства «Ангара» является Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева