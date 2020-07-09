В Чечне ДОСААФ возобновил подготовку военных водителей

Впервые за 30 лет в региональном отделении ДОСААФ России возобновилась подготовка допризывников по военно-учетным специальностям, сообщил председатель регионального отделения Руслан Абдылхаисиев.

По его словам, сейчас идет подготовка 50 человек по специальности водитель транспортных средств категории С. Обучение проводится на базе отделения ДОСААФ Грозненского района.

По словам представителя ДОСААФ, К обучению на водителя приступили допризывники из Гудермесского, Наурского, Надтеречного, Урус-Мартановского и других районов республики. Выпуск планируется в конце октября 2020 года.

В перспективе республиканское отделение ДОСААФ России планирует расширить перечень военно-учетных специальностей для подготовки граждан.

Александр Степанов