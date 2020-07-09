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Интерфакс-АВН

Управляющим директором завода-производителя самолётов Бе-200 назначен бывший замглавы Ростовской области

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Самолет Бе-200ЧС
Первый Бе-200ЧС таганрогской сборки.
Источник изображения: Марина Лысцева / facebook.com

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Михаил Тихонов стал управляющим директором Таганрогского авиационного научно-производственного комплекса им. Г.М.Бериева, сообщает пресс-Служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

"Михаил Тихонов имеет серьезный управленческий опыт. Ранее он занимал пост заместителя губернатора Ростовской области, курировал вопросы промышленности, энергетики и транспорта, до этого работал министром промышленности и энергетики региона", - сообщили в ОАК.

В течение ряда лет Тихонов занимал руководящие должности в промышленных организациях региона, в частности, возглавлял "Ростовский завод гражданской авиации №412".

"Управляющему директору предстоит продолжить реализацию программы развития предприятия, обеспечить выполнение приоритетных программ и проектов, а также завершить процесс интеграции ТАНТК им. Г.М.Бериева в состав Дивизиона транспортной авиации ОАК, головным предприятием которого является ПАО "Ил", - заявили в корпорации.

Там указали, что это даст предприятию новые возможности в рамках развития межзаводской кооперации ОАК.

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Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Компании
Ил
Минпромэнерго РФ
ОАК
ТАНТК им. Бериева
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