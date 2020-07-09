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Интерфакс-АВН

Лидеры РФ и КНР выразили взаимную поддержку в недопущении вмешательства во внутренние дела извне

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Российско-китайские учения
Российско-китайские учения.
Источник изображения: chinarussia.info

РФ и КНР будут развивать проекты в сферах углеводородов, мирного атома, авиастроения

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - По инициативе китайской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с успешным проведением всенародного голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации. Отмечено большое значение этого шага для укрепления российской государственности и устойчивого социально-экономического развития страны. Выражена твердая взаимная поддержка в вопросах защиты суверенитета, недопущения вмешательства во внутренние дела извне и обеспечения верховенства норм международного права", - говорится в сообщении.

Президент России поблагодарил председателя КНР за направление представительной делегации и подразделения Народно-освободительной армии Китая для участия в торжественном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Дана высокая оценка достигнутому уровню всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. По обоюдному мнению, его ярким проявлением стала помощь, оказанная Россией и Китаем друг другу в наиболее сложный период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции", - сообщает пресс-служба.

По ее информации, "подчеркнуто стремление и далее активно наращивать экономическое взаимодействие с опорой на масштабные проекты в сферах поставок углеводородов, мирного атома, гражданского авиастроения, научно-технического и инновационного сотрудничества".

"Подтверждена заинтересованность в дальнейшей тесной координации усилий на международной арене, прежде всего в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а также по линии ШОС и БРИКС", - говорится в сообщении.

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