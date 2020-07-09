Войти
Lenta.ru

«Крапива» украинской «Логики» повоевала

77
0
0
Система управления войсками «Крапива»
Система управления войсками «Крапива».
Источник изображения: Кадр: 5 канал / YouTube

В 2014 году украинское конструкторское бюро «Логика» начало работу над автоматизированной системой управления (АСУ) войсками «Крапива», исходные коды которой в 2018 году были переданы Вооруженным силам Украины на замену аналогичной советской разработки, пишет «АрміяInform».

В публикации украинского агентства отмечается, что боевая система управления тактического звена повоевала и «получила множество положительных отзывов».

«С начала российской агрессии установлено [на планшеты] более 10 тысяч экземпляров программы. Кроме того, налажена служба технической поддержки, которая постоянно совершенствует программный продукт», — говорится в публикации.

По словам директора «Логики» Юрия Добронравина, система позволяет автоматизировать отдельные задачи по управлению на уровне батальона (дивизиона), роты (батареи), взвода и отдельной единицы техники. «Фактически она помогает объединять средства разведки, управления и огневого поражения в единое информационное поле», — пишет агентство.

В мае газета «Известия», ссылаясь на Минобороны России, сообщила, что Воздушно-космические силы России впервые испытали АСУ средствами противовоздушной обороны с элементами искусственного интеллекта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
AI
Похожие новости
24.12.2019
Звезды под елкой: Минобороны провело крупную кадровую ротацию
09.10.2019
Casopis argument (Чехия): конфликт с Россией
12.03.2019
Лбом о стену: каким будет военный бюджет Вашингтона
28.08.2018
Рекорды "Армии-2018". Чем запомнился крупнейший оборонный форум года
14.05.2014
Готовность к технологической войне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 01:34
  • 45
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 09.07 01:22
  • 1
Война, в которой нельзя проиграть
  • 09.07 01:06
  • 2
В Хабаровском крае завершилось учение инженеров ВВО с применением новейших БМР-3М и робота-сапера
  • 09.07 00:40
  • 1
Еще два катера и Черное море наше - украинский адмирал Неижпапа
  • 09.07 00:07
  • 10
Главком ВМС Украины пообещал «обуздать» Россию в Азовском море
  • 09.07 00:03
  • 110
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 08.07 23:20
  • 22
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 08.07 22:44
  • 300
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.07 22:44
  • 13
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 08.07 22:09
  • 8
Командующий ВМСУ: американские фрегаты не нужны, корвет будет достроен, а первый дивизион «Нептуна» ждем в 2021 году (Думская, Украина)
  • 08.07 21:59
  • 3
Эстония поставит Украине пистолеты Макарова для борьбы с «пророссийскими сепаратистами»
  • 08.07 21:16
  • 7
Украина взяла в заложники польские МиГ-29
  • 08.07 19:56
  • 3
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация
  • 08.07 18:17
  • 6
Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180
  • 08.07 17:32
  • 6
Шансов остаться в «живых» после удара ЭМИ-пушки нет