Обсуждал крушение Boeing: СБУ задержала «куратора руководства ДНР»

СБУ заявила о задержании «куратора руководства ДНР»

В СБУ заявили о задержании якобы куратора руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики. Как утверждают на Украине, этому гражданину инкриминируется преступление по статье о создании террористической группы или организации. На официальном сайте СБУ также разместили записи телефонных разговоров задержанного, как указывается, с россиянами, связанными с делом о крушении в небе над Донбассом малайзийского Boeing 777 в 2014 году.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала в Киеве куратора руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщила пресс-служба СБУ без указания фамилии задержанного.

"Служба безопасности задержала в Киеве гражданина К., который в течение 2014-2020 годов осуществлял функции одного из "кураторов" руководителей так называемой ДНР по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ РФ)", - указано в сообщении. По данным СБУ, задержанный - "внештатный представитель спецслужб РФ».

Как отметили в службе, речь идет о гражданине Украины, которому инкриминируется преступление по статье о создании террористической группы или организации.

"В ближайшее время ему будет вручено уведомление о подозрении", - сообщили в пресс-службе.

На официальном сайте СБУ также обнародованы записи телефонных разговоров задержанного, как утверждается, с россиянами, объявленными в розыск по делу о катастрофе в небе над Донбассом малайзийского Boeing 777: в этих разговорах упоминаются фамилии высокопоставленных чиновников РФ.

В СБУ утверждают, что на записях есть разговоры подозреваемого с Сергеем Дубинским и Леонидом Харченко. Им Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием причин крушения Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, предъявила обвинения в причастности к катастрофе. Также в опубликованных ведомством записях разговоров, по сведениям СБУ, упоминаются фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова.

В конце прошлого месяца в окружном суде Гааги по этому делу прокуратура представила запись телефонных переговоров, согласно которой с места происшествия производился запуск ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

Судя по опубликованным записям, после запуска ракеты ополченцы Донбасса решили, что сбили украинский военный самолет. Как отмечает издание NRC, в частности, об этом говорили подозреваемые Леонид Харченко и Сергей Дубинский. Последний, как утверждается, звонил другому фигуранту дела - Олегу Пулатову - и спрашивал его о запуске ракеты. Сообщается, что в ответ на это Пулатов сказал: "Бук" сбил "Сушку".

В прокуратуре констатировали, что в тот день ополчение не сбивало никаких других самолетов, кроме MH17. Утверждается, что в обломках самолета и телах пассажиров были найдены фрагменты ракеты «Бук».

Катастрофа произошла 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. На борту самолета «Малайзийских авиалиний», летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, были 298 человек, все они погибли. В сентябре 2016 года ССГ выдвинула версию, что самолет сбила ракета, запущенная из ЗРК «Бук» из населенного пункта Снежное на востоке Украины. Речь идет о подконтрольной ДНР территории. Следователи утверждают, что зенитный комплекс принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. При этом в Москве неоднократно отрицали причастность к произошедшему.

В конце апреля текущего года русская служба «Би-би-си», Bellingcat и The Insider назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе первого заместителя руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковника Андрея Бурлаку. Как утверждала «Би-би-си», Бурлака в материалах ССГ указан под псевдонимом Владимир Иванович.

ССГ в ноябре прошлого года обнародовала записи телефонных переговоров, на которых, как утверждает следствие, зафиксированы переговоры ополченцев ДНР и представителей России в 2014 году. В «Би-би-си» полагали, что упоминаемый в разговоре Владимир Иванович - это командир проводимой на востоке Украины операции.

Но впоследствии журналисты пришли к выводу, что Владимир Иванович - это Андрей Бурлака.

Такое предположение было выдвинуто после того, как представители СМИ изучили данные о перемещениях генерала ФСБ и результаты фоноскопической экспертизы.

При этом «Би-би-си» признала, что экспертиза в лаборатории Martin Barry Forensic Services, которая была сделана по запросу издания, нашла и сходства, и «некоторые различия» в голосах генерала Бурлака и Владимира Ивановича. При этом анализ голосов от The Insider показал, что они принадлежат одному человеку.

Кристина Сизова