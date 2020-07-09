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ЦАМТО

ВВС Колумбии получили последний модернизированный УТС EMB-312 "Тукано"

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УБС EMB-312 Tucano
Турбовинтовой учебно-боевой самолет EMB-312 Tucano из состава технической школы военного авиационного училища в Кордове (Аргентина).
Источник изображения: aereo.jor.br

ЦАМТО, 8 июля. Военно-воздушные силы Колумбии получили последний из 14 учебно-тренировочных самолетов EMB-312 "Тукано", прошедших процесс глубокой модернизации с продлением срока эксплуатации.

Как сообщает ресурс Aereo.jor.br, самолеты получили новое обозначение АТ-27М.

Работы были выполнены на мощностях Колумбийской корпорации авиационной промышленности (CIAC – Corporacion de la Industria Aeronautica de Colombia) по соглашению с бразильской Embraer о передаче необходимых технологий. Сертификат от Embraer для выполнения всех необходимых операций на колумбийском предприятии был получен в 2013 году.

Работы по модернизации предусматривали, в том числе, установку комплекта новой авионики производства компании Collins Aerospace (ранее известной как Rockwell Collins) и современной "стеклянной кабины" компании Cobham, которая включает в себя два больших многофункциональных дисплея.

С учетом того, что самолеты эксплуатировались 24 года, были проведены работы по усилению структурных элементов планера с установкой новых комплектов крыльев и шасси для продления срока службы самолетов еще на 15 лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Колумбия
Продукция
EMB-312
Компании
Embraer
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