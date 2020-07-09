ВВС Колумбии получили последний модернизированный УТС EMB-312 "Тукано"

ЦАМТО, 8 июля. Военно-воздушные силы Колумбии получили последний из 14 учебно-тренировочных самолетов EMB-312 "Тукано", прошедших процесс глубокой модернизации с продлением срока эксплуатации.

Как сообщает ресурс Aereo.jor.br, самолеты получили новое обозначение АТ-27М.

Работы были выполнены на мощностях Колумбийской корпорации авиационной промышленности (CIAC – Corporacion de la Industria Aeronautica de Colombia) по соглашению с бразильской Embraer о передаче необходимых технологий. Сертификат от Embraer для выполнения всех необходимых операций на колумбийском предприятии был получен в 2013 году.

Работы по модернизации предусматривали, в том числе, установку комплекта новой авионики производства компании Collins Aerospace (ранее известной как Rockwell Collins) и современной "стеклянной кабины" компании Cobham, которая включает в себя два больших многофункциональных дисплея.

С учетом того, что самолеты эксплуатировались 24 года, были проведены работы по усилению структурных элементов планера с установкой новых комплектов крыльев и шасси для продления срока службы самолетов еще на 15 лет.