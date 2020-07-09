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Российская газета

Списанная бронетехника обрела вторую жизнь в Нигерии

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Нигерийская армия получила на вооружение четыре бронированных автомобиля, изготовленных местными умельцами. На их создание ушло около месяца.

В работе использовали корпуса списанных броневиков Cobra и БТР Piranha, которые установили на шасси гражданских двух- и трехосных грузовиков.

Машины получили башенки с пулеметным вооружением, для входа и выхода военнослужащих служат прорезанные в бортах четыре двери. Передние и боковые окна укреплены сетчатыми экранами. Топливные баки также получили дополнительную защиту.

Как сообщается, эти машины планируется использовать в операциях против бандформирований.

Это не первый нигерийский эксперимент с подобной техникой. Ранее уже изготавливался двухосный бронетранспортер Igirigi. Его более совершенный вариант Igirigi Mk.II даже поставлялся формированиям Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафатара и был замечен в ходе боевых действий в Триполи.

В конце прошлого года стало известно о начале серийного производства тяжелого Ezugwu (4х4) с мощной противоминной защитой. Несмотря на несколько грубоватый вид, они успешно выдержали проверку реальными боевыми действиями.

В то же время известно, что планы по общей модернизации армии связаны с массовой закупкой оружия за рубежом. Так, из Китая уже поступила первая партия основных боевых танков VT-4, самоходных артиллерийских установок САУ SH2 и ST-1.

Ожидается прибытие боевых машин пехоты VN11A и зенитных ракетных комплексов HQ-7B.



Алексей Брусилов

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Страны
Китай
Ливия
Нигерия
Продукция
ZBL-09
Проекты
Piranha
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