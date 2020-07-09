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Известия.ru

Названы сроки запуска тяжелой ракеты «Ангара-А5» с новым двигателем

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства обороны РФ

Первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с новым двигателем РД-191 намечен на 2023 год. Об этом 8 июля сообщил гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

«У нас поставлена задача к 2023 году создать новую модификацию двигателя РД-191М для перспективного семейства ракет-носителей «Ангара-А5М», «Ангара-А5В», «Ангара-А5П» (в пилотируемом варианте), — приводит его слова ТАСС.

Арбузов добавил, что принято решение о производстве всех двигателей для этой линейки на предприятии «Протон-ПМ» в Перми. С первым пуском ракета «Ангара» выведет на орбиту перспективный пилотируемый корабль «Орел», пока в беспилотном варианте.

Ранее, 30 июня стало известно, что «Роскосмос» рассмотрит вариант создания ракеты-носителя «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми ступенями.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
РД-191
Компании
Протон-ПМ
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
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