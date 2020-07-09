Войти
Военно-промышленный курьер

У Эр-Рияда и Израиля общая позиция по Ирану

77
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Саудовская Аравия призвала международное сообщество занять «твёрдую позицию» в отношении Ирана и продлить эмбарго на поставки оружия «политическому режиму» в этой стране.

В ходе состоявшегося ранее заседания Совета министров королевства, прошедшего в формате видеоконференции, партнёрам Эр-Рияда на международной арене также был обращён призыв «серьёзно заняться ядерной и ракетной программами, разрабатываемыми Ираном», передаёт телеканал «Аль-Арабия».

Саудовское правительство вместе с тем вновь подтвердило приверженность крупнейшей арабской монархии региональной стабильности и подтвердило, что оно «не потерпит каких-либо нарушений своих границ, угроз национальной безопасности, безопасности морских путей и глобальной торговой активности» в виде «враждебных действий Ирана».

В опубликованном в конце июня докладе ООН были подтверждены давние заявления о том, что оружие «иранского происхождения» использовалось йеменским повстанческим движением «Ансар Алла» («Помощники Аллаха», хуситы), которое пользуется поддержкой Тегерана, в нескольких нападениях на Саудовскую Аравию в прошлом году.

В докладе были представлены также свидетельства того, что официальные лица США выступают за продление оружейного эмбарго в отношении Ирана. Правительство Саудовской Аравии приветствовало доклад всемирной организации, указав, что он подтверждает «хорошо известное дестабилизирующее поведение Ирана в регионе», отмечает панарабский телеканал.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Йемен
Саудовская Аравия
США
Компании
ООН
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
08.06.2020
Силовая ориентация британской прессы
01.04.2019
Кибермощь Ирана (Киберстражи Исламской Революции). Часть 3
04.10.2017
Республика "Скад"
04.12.2013
Иллюзия победы
21.08.2013
Сдать Асада в обмен на оружие
05.08.2013
Семь раз отмерить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 01:34
  • 45
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 09.07 01:22
  • 1
Война, в которой нельзя проиграть
  • 09.07 01:06
  • 2
В Хабаровском крае завершилось учение инженеров ВВО с применением новейших БМР-3М и робота-сапера
  • 09.07 00:40
  • 1
Еще два катера и Черное море наше - украинский адмирал Неижпапа
  • 09.07 00:07
  • 10
Главком ВМС Украины пообещал «обуздать» Россию в Азовском море
  • 09.07 00:03
  • 110
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 08.07 23:20
  • 22
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 08.07 22:44
  • 300
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.07 22:44
  • 13
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 08.07 22:09
  • 8
Командующий ВМСУ: американские фрегаты не нужны, корвет будет достроен, а первый дивизион «Нептуна» ждем в 2021 году (Думская, Украина)
  • 08.07 21:59
  • 3
Эстония поставит Украине пистолеты Макарова для борьбы с «пророссийскими сепаратистами»
  • 08.07 21:16
  • 7
Украина взяла в заложники польские МиГ-29
  • 08.07 19:56
  • 3
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация
  • 08.07 18:17
  • 6
Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180
  • 08.07 17:32
  • 6
Шансов остаться в «живых» после удара ЭМИ-пушки нет