У Эр-Рияда и Израиля общая позиция по Ирану

Саудовская Аравия призвала международное сообщество занять «твёрдую позицию» в отношении Ирана и продлить эмбарго на поставки оружия «политическому режиму» в этой стране.

В ходе состоявшегося ранее заседания Совета министров королевства, прошедшего в формате видеоконференции, партнёрам Эр-Рияда на международной арене также был обращён призыв «серьёзно заняться ядерной и ракетной программами, разрабатываемыми Ираном», передаёт телеканал «Аль-Арабия».

Саудовское правительство вместе с тем вновь подтвердило приверженность крупнейшей арабской монархии региональной стабильности и подтвердило, что оно «не потерпит каких-либо нарушений своих границ, угроз национальной безопасности, безопасности морских путей и глобальной торговой активности» в виде «враждебных действий Ирана».

В опубликованном в конце июня докладе ООН были подтверждены давние заявления о том, что оружие «иранского происхождения» использовалось йеменским повстанческим движением «Ансар Алла» («Помощники Аллаха», хуситы), которое пользуется поддержкой Тегерана, в нескольких нападениях на Саудовскую Аравию в прошлом году.

В докладе были представлены также свидетельства того, что официальные лица США выступают за продление оружейного эмбарго в отношении Ирана. Правительство Саудовской Аравии приветствовало доклад всемирной организации, указав, что он подтверждает «хорошо известное дестабилизирующее поведение Ирана в регионе», отмечает панарабский телеканал.