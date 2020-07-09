Новый двигатель РД-93МА выходит на этап стендовых испытаний в термобарокамере

Источник изображения: ОДК-Климов

Новый двухконтурный турбореактивный двигатель РД-93МА разработки "ОДК-Климов" пройдёт стендовые испытания в термобарокамере Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ), новая силовая установка должна будет подтвердить высотно-скоростные характеристики в условиях имитации полёта. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Как пояснили в корпорации, комплекс испытаний в большой термобарокамере ЦИАМ пройдёт в рамках ОКР по РД-93МА. При успешном прохождении данного этапа испытаний, двигатель перейдет на этап летно-конструкторских. Двигатель уже отправлен из Санкт-Петербурга в Москву.

В ходе испытаний для двигателя будут имитированы условия максимально близкие к полётным. Будет проверена работа системы автоматического управления двигателя БАРК-93МА

- говорится в сообщении.

РД-93МА - новый самолетный двигатель с улучшенными характеристиками по сравнению с базовым РД-93. Силовая установка кроме двигателя включает систему автоматического управления БАРК-93МА и коробку самолетных агрегатов КСА-54М.

Повышены термодинамические параметры, усовершенствована конструкция вентилятора и горячей части, модернизирована система автоматического управления силовой установкой. Также увеличены основные показатели - назначенный ресурс и тяга. Обеспечен дополнительный режим аварийного запуска двигателя в воздухе и реализована возможность аварийного слива топлива

- пояснили в ОДК.

Базовый РД-93 используется на однодвигательных самолетах, например, на пакистанских истребителях JF-17. Данные двигатели поставляются в Китай.