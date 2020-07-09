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Военное обозрение

«Ракеты улетят в пустоту»: бундесвер показал «туман», защищающий корабли

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Источник изображения: https://www.bundeswehr.de/

Бундесвер уверяет читателей своего ресурса, что новейшие боевые корабли немецкого флота надежно защищены от вражеских атак, используя особые возможности для обороны.

Как утверждает министерство обороны ФРГ, корвет F264 «Людвигсхафен» проекта K-130 оснащен системой Softkill Multi Ammunition (MASS), предназначенной для самозащиты вымпела.

Ракеты могут быть обмануты данной системой и поэтому улетят в пустоту

- заявляет бундесвер.

Как утверждается, установка MASS создает плотный туман, окружающий корабль. Он препятствует обнаружению цели датчиками оптического поиска, которыми снаряжаются боеголовки. Горение красного фосфора в искусственной завесе привлекает к себе ракеты с инфракрасными средствами обнаружения. А содержащиеся в «дымке» частицы алюминия мешают работе систем активной радиолокации боеголовок.

Боекомплект для пусковой установки MASS состоит из 32 патронов «размером с бутылку» - диаметром 81 мм. В каждой из восьми пусковых установок размещается «брикет» из четырех выстрелов. При появлении угрозы осуществляется отстрел ловушек, которые создают защитную стену тумана между кораблем и ракетой. Она хорошо различима даже на удалении от вымпела.

Источник изображения: https://www.bundeswehr.de/

Источник изображения: https://www.bundeswehr.de/

Источник изображения: https://www.bundeswehr.de/

Источник изображения: https://www.bundeswehr.de/

Источник изображения: https://www.bundeswehr.de/

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
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