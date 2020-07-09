Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с новым двигателем запланирован на 2023 год

Новую модификацию двигателя РД-191 также создадут к 2023 году

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Новая модификация двигателя РД-191 для ракет-носителей тяжелого класса "Ангара-А5" будет создана к 2023 году и в том же году пройдет первые летные испытания. Об этом сообщил в среду журналистам в Перми гендиректор НПО "Энергомаш" (предприятие - изготовитель ракетных двигателей) Игорь Арбузов.

"У нас поставлена задача к 2023 году создать новую модификацию двигателя РД-191М для перспективного семейства ракет-носителей "Ангара-А5М", "Ангара-А5В", "Ангара-А5П" (в пилотируемом варианте), и принято решение о том, что все двигатели для этой линейки должны производиться на пермской площадке (на предприятии "Протон-ПМ" - прим. ТАСС). В 2023 году первый двигатель для летных испытаний должен уйти с пермского предприятия", - сказал Арбузов.

Он уточнил, что в 2023 году планируется осуществить первый пуск ракеты "Ангара" с новым двигателем. Носитель выведет на орбиту перспективный пилотируемый корабль "Орел" пока в беспилотном варианте.

По словам Арбузова, параллельно идет разработка конструкторской документации и освоение отдельных узлов и агрегатов, в том числе с привлечением специалистов предприятия "Протон-ПМ". "Я слежу очень внимательно, мы каждые два месяца оцениваем ход строительства. Сегодня нельзя сказать, что оно безупречно по части выполнена сроков и целого ряда других решений, но тем не менее мы двигаемся к тому, чтобы с середины следующего года начать перевозку оборудования и организовывать полный технологический цикл", - сказал гендиректор НПО "Энергомаш".

Базовый РД-191 представляет собой однокамерный двигатель с вертикально расположенным турбонасосным агрегатом. Его разработка началась в конце 1998 года. Этот двигатель с дожиганием окислительного газа предназначен для семейства отечественных ракет-носителей "Ангара". Конструкция изделия основана на конструкции двигателей РД-170/171.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что первая пилотируемая ракета-носитель "Ангара-А5П", с помощью которой планируется запускать новый космический корабль "Орел", будет произведена на омском предприятии "Полет" к 2024 году. "Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.