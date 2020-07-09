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Интерфакс-АВН

Более трех тысяч российских и абхазских военнослужащих принимают участие в совместных учениях в Абхазии

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Военнослужащие ВС РФ
Абхазия. Солдаты во время занятий по огневой подготовке на территории 7-й военной базы ВС России.
Источник изображения: ИТАР-ТАСС/Владимир Попов

Сухум. 8 июля. ИНТЕРФАКС. В Абхазии начались совместные учения российских и абхазских военных.

Как сообщил пресс-секретарь Минобороны республики Роланд Джоджуа "Интерфаксу", совместные учения проходят во взаимодействии с МЧС и Службой Госбезопасности Абхазии в горах и на побережье Черного моря.

В них участвуют военнослужащие министерства обороны Абхазии и седьмой российской военной базы, дислоцированной в Гудауте.

Джоджуа уточнил, что маневры проводятся на территории полигонов "Нагвалоу" и "Цабал". В ходе учений в горных условиях батальонные тактические группы будут отрабатывать действия под прикрытием армейской авиации.

"Активная фаза учениий пройдет и на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками, артиллеристами отработают оборонительные и наступательные действия", - отметил Джоджуа.

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Военные учения
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