Более трех тысяч российских и абхазских военнослужащих принимают участие в совместных учениях в Абхазии

Сухум. 8 июля. ИНТЕРФАКС. В Абхазии начались совместные учения российских и абхазских военных.
Как сообщил пресс-секретарь Минобороны республики Роланд Джоджуа "Интерфаксу", совместные учения проходят во взаимодействии с МЧС и Службой Госбезопасности Абхазии в горах и на побережье Черного моря.
В них участвуют военнослужащие министерства обороны Абхазии и седьмой российской военной базы, дислоцированной в Гудауте.
Джоджуа уточнил, что маневры проводятся на территории полигонов "Нагвалоу" и "Цабал". В ходе учений в горных условиях батальонные тактические группы будут отрабатывать действия под прикрытием армейской авиации.
"Активная фаза учениий пройдет и на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками, артиллеристами отработают оборонительные и наступательные действия", - отметил Джоджуа.