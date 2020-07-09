Войти
WarSpot

Бразилия осваивает производство истребителей

82
0
0
Источник изображения: warspot.ru

В Бразилии начался выпуск истребителей. Вчера, 7 июля, портал defensenews.com сообщил о том, что завод Saab Aeronáutica Montagens запустил в производство детали для самолётов Gripen E/F.

Шведская компания Saab объявила о начале строительства нового завода в Бразилии в 2018 году. Компания SAM будет производить шесть структурных компонентов для истребителей Gripen, в том числе элементы крыла и фюзеляжа. Детали, произведённые SAM, будут использоваться при производстве истребителей Gripen для ВВС Бразилии, а также в глобальной цепочке поставок шведских боевых самолётов.

Первый Gripen E для ВВС Бразилии, поставленный из Швеции

Источник изображения: defensenews.com

Ещё в 2008 году Минобороны Бразилии выбрало финалиста программы F-X2, в рамках которой бразильские ВВС должны были заменить самолёты Northrop F-5EM и Dassault Mirage 2000C. Но только спустя шесть лет с победителем тендера — шведской корпорацией Saab — был подписан контракт на поставку истребителей. ВВС Бразилии заказали 36 истребителей /F (одно- и двухместные модификации), объём контракта составил порядка $5,4 млрд, первые самолёты должны быть поставлены в 2019 году. Поскольку Бразилия ещё в 2013 году списала имевшиеся на вооружении истребители Dassault Mirage 2000C, военное командование приняло решение арендовать истребители Gripen C/D у ВВС Швеции до начала поставок купленных самолётов.

Согласно официальной информации, 13 истребителей Gripen будут произведены и собраны в Швеции, ещё 8 единиц отправятся в Бразилию по частям, и их финальную сборку осуществит компания Embraer Defense and Security (подразделение бразильского авиастроительного концерна Embraer). За производство и сборку ещё 15 единиц (8 одноместных и 7 двухместных) также будет отвечать концерн Embraer.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Швеция
Продукция
F-5
Gripen NG
Mirage-2000
Компании
Dassault
Embraer
SAAB
Похожие новости
14.05.2018
Бразильский "швед". В Сан-Паулу будут производить элементы истребителя Gripen
05.01.2018
Компания Saab активно продвигает истребитель Gripen в Латинскую Америку
20.11.2014
ВВС Бразилии приобретут 108 истребителей «Грипен»
22.01.2009
Второе пришествие в Индонезию
20.03.2008
Boeing может предложить ВВС Бразилии истребитель F/A-18E/F Super Hornet
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 01:34
  • 45
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 09.07 01:22
  • 1
Война, в которой нельзя проиграть
  • 09.07 01:06
  • 2
В Хабаровском крае завершилось учение инженеров ВВО с применением новейших БМР-3М и робота-сапера
  • 09.07 00:40
  • 1
Еще два катера и Черное море наше - украинский адмирал Неижпапа
  • 09.07 00:07
  • 10
Главком ВМС Украины пообещал «обуздать» Россию в Азовском море
  • 09.07 00:03
  • 110
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 08.07 23:20
  • 22
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 08.07 22:44
  • 300
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.07 22:44
  • 13
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 08.07 22:09
  • 8
Командующий ВМСУ: американские фрегаты не нужны, корвет будет достроен, а первый дивизион «Нептуна» ждем в 2021 году (Думская, Украина)
  • 08.07 21:59
  • 3
Эстония поставит Украине пистолеты Макарова для борьбы с «пророссийскими сепаратистами»
  • 08.07 21:16
  • 7
Украина взяла в заложники польские МиГ-29
  • 08.07 19:56
  • 3
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация
  • 08.07 18:17
  • 6
Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180
  • 08.07 17:32
  • 6
Шансов остаться в «живых» после удара ЭМИ-пушки нет