Бразилия осваивает производство истребителей

В Бразилии начался выпуск истребителей. Вчера, 7 июля, портал defensenews.com сообщил о том, что завод Saab Aeronáutica Montagens запустил в производство детали для самолётов Gripen E/F.

Шведская компания Saab объявила о начале строительства нового завода в Бразилии в 2018 году. Компания SAM будет производить шесть структурных компонентов для истребителей Gripen, в том числе элементы крыла и фюзеляжа. Детали, произведённые SAM, будут использоваться при производстве истребителей Gripen для ВВС Бразилии, а также в глобальной цепочке поставок шведских боевых самолётов.

Первый Gripen E для ВВС Бразилии, поставленный из Швеции Источник изображения: defensenews.com

Ещё в 2008 году Минобороны Бразилии выбрало финалиста программы F-X2, в рамках которой бразильские ВВС должны были заменить самолёты Northrop F-5EM и Dassault Mirage 2000C. Но только спустя шесть лет с победителем тендера — шведской корпорацией Saab — был подписан контракт на поставку истребителей. ВВС Бразилии заказали 36 истребителей /F (одно- и двухместные модификации), объём контракта составил порядка $5,4 млрд, первые самолёты должны быть поставлены в 2019 году. Поскольку Бразилия ещё в 2013 году списала имевшиеся на вооружении истребители Dassault Mirage 2000C, военное командование приняло решение арендовать истребители Gripen C/D у ВВС Швеции до начала поставок купленных самолётов.

Согласно официальной информации, 13 истребителей Gripen будут произведены и собраны в Швеции, ещё 8 единиц отправятся в Бразилию по частям, и их финальную сборку осуществит компания Embraer Defense and Security (подразделение бразильского авиастроительного концерна Embraer). За производство и сборку ещё 15 единиц (8 одноместных и 7 двухместных) также будет отвечать концерн Embraer.