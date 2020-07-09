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Российская газета

В Санкт-Петербурге состязались военные радиотелеграфисты

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Источник изображения: Пресс-служба ЗВО

В Санкт-Петербурге в Военной академии связи им. С.М. Буденного в среду соревновались радиотелеграфисты. Они состязались в рамках всеармейского конкурса связистов Вооруженных сил РФ "Уверенный прием-2020".

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, на конкурс съехались военнослужащие со всей страны, из разных военных округов и родов войск. Радиотелеграфистам дали задание - вести прием буквенных и цифровых радиограмм, передавать их с использованием вертикального телеграфного ключа. Тексты отпечатали на кириллице и арабскими цифрами объемом 30 групп.

Качество и скорость передачи радиограмм оценивала судейская комиссия. Она их и принимала. Кроме этого, военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию техники и восстановлению поврежденного оборудования.

Победители "Уверенного приема-2020" в составе сборной команды России представят страну на международном этапе конкурса.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВАС Буденного
Минoбороны РФ
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