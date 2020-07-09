В Севастополь для достройки доставлен второй БГК проекта 23370Г

На "Севастопольский морской завод" для достройки доставлен второй построенный для Военно-морского флота большой гидрографический катер-катамаран проекта 23370Г "Александр Фирсов". Об этом сообщает пресс-служба предприятия-изготовителя "КАМПО" (Подмосковье).

Как говорится в сообщении, БГК "Александр Фирсов" доставлен на "Севастопольский морской завод", где будет достроен. По планам предприятия, спуск катера на воду пройдет уже в конце июля, после чего катер отправится на прохождение положенных испытаний. Ввод катера в состав ВМФ намечен на октябрь этого года. Он войдет в состав гидрографической службы Черноморского флота.

БГК "Александр Фирсов" заложен в августе 2019 года. Он является вторым в серии и первым серийным после головного катера "Михаил Казанский", который вошел в состав Балтийского флота в декабре прошлого года. Катер назван в честь гидрографа – капитан-лейтенанта Александра Фирсова, служившего в Великую Отечественную войну.

Всего согласно контракту на КАМПО за три года будет построена серия из трех катеров. Отмечается, что при проектировании БГК были учтены все самые современные требования Главкомата ВМФ к судам данного типа.

Суда проекта 23370Г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты, в том числе расположенные на необорудованном побережье. Катера имеют возможность с помощью эхолота оперативно промерять глубины в местах постановки плавучих знаков.

Модульные гидрографические катера катамаранного типа проекта 23370Г являются новой версией многофункциональных судов проекта 23370М. Водоизмещение катера составляет около 140 тонн. Катера строятся в интересах Управления навигации и океанографии МО РФ для использования гидрографической службой ВМФ РФ.