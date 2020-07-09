Sohu: Китай не боится авианосцев США, а Америка найдет ответ китайским ракетам

Источник изображения: Twitter/U.S. 5th Fleet

Китайское издание Sohu пришло к выводу: американские авианосцы не могут напугать Китай, но и китайские ракеты не являются серьезной угрозой для Соединенных Штатов.

Как известно, авианосцы являются основой боевой мощи флота США. Учитывая географическую отдаленность континентальной Америки от Китая, именно Военно-морским силам США в случае перспективы американо-китайского конфликта предстоит играть ключевую роль в нанесении ударов по китайским военным объектам.

В Тихом океане постоянно находятся американские авианосцы, на борту которых размещается большое количество истребителей. По сути, авианосцы представляют собой мобильные аэродромы, пишет Sohu. Однако для Китая это – всего лишь корабли, которые в любом случае можно потопить вместе со всеми самолетами, находящимися на их борту.

Американский авианосец не может напугать Китай, потому что у Китая есть вооружение, позволяющее потопить авианосец, и это вооружение довольно дешево,

- пишет автор Sohu.

Судя по всему, для борьбы с американскими авианосцами китайское руководство планирует использовать ракеты «Дунфэн». Ракеты Dongfeng-21D, Dongfeng-26 и Dongfeng-17 имеют дальность полета, позволяющую поражать авианосцы и большие крейсеры противника, находящиеся в Тихом океане в непосредственной близости от китайских территориальных вод. Они способны поражать мобильные цели, что лишает американские авианосцы неуязвимости.

В то же время, война между Китаем и США маловероятна. Во-первых, подчеркивает Sohu, и Китай, и США являются ядерными державами. Китайская ракета Dongfeng-41 имеет радиус действия более 10 000 километров и способна поразить несколько американских городов сразу. Но у США ядерного оружия больше, чем у Китая. И хотя китайские подводные лодки способны уничтожать целые американские города, запуская по ним ракеты, у Соединенных Штатов развита система противоракетной обороны.

Источник изображения: Twitter/U.S. 5th Fleet

Во-вторых, в обычной войне, без применения ядерного оружия, возможности Китая и США будут примерно одинаковыми: несмотря на определенные технические преимущества, американская армия проигрывает китайской по мобилизационному резерву, да и вооружение Народно-освободительной армии Китая также развивается и совершенствуется.

В-третьих, поскольку и Китай, и США являются членами Совета Безопасности ООН, конфликт между ними также маловероятен. Китай – не Ирак или Венесуэла, в отношении которых можно было применять методы политического и экономического шантажа. Если США попытаются развязать войну против Китая, поддержку международного сообщества такие действия не встретят.

К замечанию Sohu стоит также добавить, что война Китая и США встретит и противодействие России. Сейчас Китай является скорее дружественным по отношению к России государством и нападение на него со стороны США вызовет крайне негативную реакцию Москвы. Учитывая, что Россия также является ядерной державой, Соединенным Штатам вряд ли захочется выступить в роли провокатора глобальной ядерной войны.

Но это не означает, что США откажутся от своих агрессивных действий по отношению к КНР. Война будет носить гибридный характер: не ракеты и авианосцы, а хакеры, уличные демонстранты и экономические санкции станут подлинным оружием и той, и другой стороны.