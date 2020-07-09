Войти
Известия.ru

Песков отказался комментировать назначение Сафронова советником Рогозина

70
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает возможным комментировать процесс набора персонала в госкорпорацию «Роскосмос», уточнив, что существование должностей с доступом к гостайне — это обычная практика рекрутинга.

«Мне неправильно было бы говорить о рекрутинге «Роскосмоса», каким-то образом его комментировать. Существуют разные ведомства, разные режимы набора на должности. Есть должности, которые подразумевают допуск с гостайне, есть должности, которые не подразумевают. Это обычная практика», — подчернил он, отвечая на вопрос журналистов о назначении на должность советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого накануне задержали по подозрению в госизмене.

Также он не стал объяснять, почему Рогозина не оградили от бывшего журналиста Сафронова, если спецслужбы давно его разрабатывали. По словам пресс-секретаря, он не будет обсуждать методы работы специальных ведомств, так как Кремль таковой не является.

«Не думаю, что мы с вами можем обсуждать каким-то образом методы, которые использует в своей работе специальная служба, не думаю, что представители специальных служб будут обсуждать с вами методы этой работы, — отметил Песков. — Кремль не должен знать, Кремль не является специальной службой».

Песков указал на эмоциональную составляющую статей многих СМИ, которые не верят в виновность Сафронова. Эти материалы, по его словам, не имеют ничего общего с реальными данными работы контрразведки.


Он призвал не путать общественный резонанс с резонансом в СМИ и посоветовал оставить дело экс-журналиста на рассмотрение суда.

«Мы сталкивались с Сафроновым как с очень талантливым журналистом, мы ценим его талант, но мы не знаем сути обвинений, которые были озвучены в его адрес. Эти обвинения доступны суду, суд будет их рассматривать», — заявил он.

Накануне в «Роскосмосе» сообщили о задержании Ивана Сафронова — советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.


ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов не признал свою вину. Суд удовлетворил ходатайство следствия об его аресте на два месяца.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
30.12.2019
Роскосмос заказал пуск восьми пилотируемых "Союзов" к МКС в 2021-2025 годах
30.12.2019
"Своего рода секрет": что не так с военными спутниками
03.09.2019
Борисов заявил, что ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны
13.03.2019
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
21.06.2018
Глава Роскосмоса обсудил возможные совместные проекты с коллегами из Индии и Японии
15.01.2013
Ближе к звездам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 01:34
  • 45
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 09.07 01:22
  • 1
Война, в которой нельзя проиграть
  • 09.07 01:06
  • 2
В Хабаровском крае завершилось учение инженеров ВВО с применением новейших БМР-3М и робота-сапера
  • 09.07 00:40
  • 1
Еще два катера и Черное море наше - украинский адмирал Неижпапа
  • 09.07 00:07
  • 10
Главком ВМС Украины пообещал «обуздать» Россию в Азовском море
  • 09.07 00:03
  • 110
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 08.07 23:20
  • 22
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 08.07 22:44
  • 300
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.07 22:44
  • 13
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 08.07 22:09
  • 8
Командующий ВМСУ: американские фрегаты не нужны, корвет будет достроен, а первый дивизион «Нептуна» ждем в 2021 году (Думская, Украина)
  • 08.07 21:59
  • 3
Эстония поставит Украине пистолеты Макарова для борьбы с «пророссийскими сепаратистами»
  • 08.07 21:16
  • 7
Украина взяла в заложники польские МиГ-29
  • 08.07 19:56
  • 3
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация
  • 08.07 18:17
  • 6
Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180
  • 08.07 17:32
  • 6
Шансов остаться в «живых» после удара ЭМИ-пушки нет